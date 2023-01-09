Uzun süre oturuyorsanız Piriformis sendromuna yakalanabilirsiniz!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, iş veya farklı nedenlerle uzun süre oturanlarda ve sporcularda sıklıkla görülebilen piriformis sendromu hakkında önemli bilgiler paylaştı, tavsiyelerde bulundu.

Uzun süre oturanlar risk altında

Piriformis sendromunun belden çıkıp ayağa kadar inen siyatik sinirin kalça bölgesinden geçerken pirifomis adı verilen bir kasın altında basıya uğraması ile ortaya çıkan klinik tablo olduğunu belirten Prof. Dr. Nihal Özaras, “Piriformis kası ayakta durma, yürüme gibi aktivitelerde görev alan bir kastır. Sporcularda olduğu gibi aşırı kullanma nedeniyle bu kasın kalınlaşması, hemen altından geçen siyatik sinire bası yapmasına neden olabilir. İş veya farklı nedenlerle uzun süre oturanlarda da siyatik sinir bu kas altında sıkışabilir. Bazen de piriformis kasının yapısal anomalileri siyatik siniri sıkıştırabilir” diye konuştu.

Kalça ve bacakta ağrı ile kendini gösteriyor

Kalça ve bacakta ağrının piriformis sendromunda temel şikayetler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nihal Özaras, “Ağrı oturmakla artar. Bazen bacağa da yayılan karıncalanma ve uyuşma gibi yakınmalar görülür. Bu sendromun tanısını koymak için özel bir kan testi veya görüntüleme yöntemi bulunmuyor. Şikayetlerin başlangıcı, seyri, tetikleyen faktörler gibi bilgileri içeren tıbbi öykü ve muayene ile tanı konulabiliyor. Bazen diğer hastalıkları dışlamak için MR gibi bazı tetkiklere ihtiyaç duyulabiliyor” dedi.

Doğru egzersizlerle fayda sağlanabilir

Prof. Dr. Nihal Özaras, öncelikle siyatik siniri sıkıştıran hareketlerden kaçınmak gerektiğini vurguladı ve “Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler sinir üzerindeki basıyı azaltmada ve şikayetleri gidermede faydalı olabilir. Fizik tedavi yöntemleri ve doğru egzersizler ile büyük oranda tedavi sağlanabilir. Bu tedavilere rağmen fayda görmeyen hastalara cerrahi girişim gerekebilir” ifadelerini kullandı.