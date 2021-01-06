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Uzun süre maske kullanımı cildi etkiliyor

Kovid-19 döneminde maske kullanımına bağlı deride oluşan değişiklikler hakkında uyarılarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Saraç, “Özellikle N95, FFP2 gibi yüze iyice oturması için tasarlanan maske kullananlarda bası yerlerinde kızarıklıklar ve açık yaralar oluşabilir. Bu deri hastalıkları maskenin metaline ya da içerdiği maddeye bağlı, kumaş maskelerde ise maskeyi yıkarken kullanılan deterjan ya da boyalara bağlı olarak gelişebilir” dedi.

Sağlık 06.01.2021, 11:13
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Uzun süre maske kullanımı cildi etkiliyor

Kovid-19 döneminde maske kullanımına bağlı deride oluşan değişiklikler hakkında uyarılarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Saraç, “Özellikle N95, FFP2 gibi yüze iyice oturması için tasarlanan maske kullananlarda bası yerlerinde kızarıklıklar ve açık yaralar oluşabilir. Bu deri hastalıkları maskenin metaline ya da içerdiği maddeye bağlı, kumaş maskelerde ise maskeyi yıkarken kullanılan deterjan ya da boyalara bağlı olarak gelişebilir” dedi.

Kovid-19 pandemi günlerinde virüsten korunmak amacıyla alınan hijyenik önlemler neticesinde deri problemlerinde artış görüldüğüne dikkat çeken Liv Hospital Samsun Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Nalan Saraç ıslak mendil, kolonya, dezenfektan gibi ürünlerin kullanımına bağlı el derisinde; maske kullanımına bağlı yüz derisinde, sık duş almaya bağlı vücut derisinde ve bone kullanmaya bağlı saçlı derisinde rahatsızlıkların ortaya çıkabildiğini söyledi.

Hijyen için boya, parfüm, sentetik deterjanlar içeren, renkli, kokulu sabunlar yerine olabildiğince nemlendiricili, kurutma özelliği az olan beyaz sabun kullanılması daha uygun olacağının altını çizen Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Her yıkama sonrası yoğun etkili yağlı bir nemlendirici ile derinin nemi korunmalıdır. Ayrıca uzun süre maske kullanımı sonucunda yüz derimiz tahriş olmaktadır. Bu yüzden hem maske materyaline karşı alerjik reaksiyonlar (temas alerjisi) nedeniyle egzama ve kızarıklıklar oluşabilmekte hem de maskenin tekrarlayan sürtünme ve travmasına bağlı yüz derimizde bulunan çok sayıdaki yağ, kıl üniteleri tıkanmaktadır. Bunun sonucunda da deride akne, enfeksiyon, rosacea, seboreik dermatit, kontak dermatit dediğimiz cilt rahatsızlıkları oluşabilir” diye konuştu.

“Maskenin içeriği farklı sonuçlara yol açabiliyor”

Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Özellikle N95, FFP2 gibi yüze iyice oturması için tasarlanan maske kullananlarda bası yerlerinde kızarıklıklar ve açık yaralar oluşabilir. Bu deri hastalıkları maskenin metaline ya da içerdiği maddeye (formaldehit) bağlı, kumaş maskelerde ise maskeyi yıkarken kullanılan deterjan ya da boyalara bağlı olarak gelişebilir. Kuru ciltte deri rahatsızlıkları daha kolay gelişebildiğinden ciltte kuruluk olduğunda hafif bir nemlendiriciyle nemlendirilmesi uygundur. Hastalığın şiddetine göre kısa süreli kortizonlu ya da kortizonsuz kremler kullanılmaktadır” dedi.

“Derinizi nemlendirin”

Uzm. Dr. Nalan Saraç, şu önerilerde bulundu: “Her gün sabah ve gün sonunda parfümsüz, akneyi tetiklemeyen hafif bir temizleyiciyle yüzümüzü yıkayalım. Yıkadıktan sonra yine parfümsüz, yağlı olmayan su bazlı bir nemlendiriciyle yüzümüzü nemlendirelim. Nemlendiriciyi sürdükten en erken 1 saat sonra maskeyi takalım çünkü sürülen nemlendiricinin üzerine hemen maske takılırsa krem oklüzyon (kapanma) etkisiyle gözenekleri daha fazla tıkayıp, daha fazla nemlenmeye ve terlemeye sebep olabileceği için fayda yerine zararı olabilir. Makyaj yapılmaması durumunda makyajdan vazgeçemeyenlerin fondöten, pudra gibi makyaj ürünleri yerine ten rengi bir nemlendirici ya da güneş koruyucu kullanmaları uygun olabilir.”

“Pamuklu maske tercih edin”

Bez maskenin cildin hava almasını sağladığı için deri hastalıkları açısından daha sağlıklı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Nalan Saraç ancak koruyuculuk açısından dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, “Maskelerin koruyuculuk oranları ve cilde verdikleri hasar göz önünde bulundurularak tercih yapılmalıdır. Yüzde 100 pamuklu maskeler cildimizin hava almasına bir miktar izin verdiği için, eğer her gün yıkayıp temiz tutabiliyorsak tercih edilebilir. Cerrahi maskeler de terlemeye bağlı nemleneceği ve buna bağlı hem koruyuculuğu azalacağı hem de deri hastalıklarını artıracağı için sık sık değiştirilmelidir” diye konuştu.

“Yıkanabilir maskeler risk oluşturabilir”

Yıkanabilir maskelerin tek kullanımlık olmadıkları için deri hastalıkları açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken Dr. Saraç, “Gün boyu kullanılan maskeye ter ve yağ tabakası ekleniyor. Maske ertesi gün yıkanmadan kullanılırsa yüzümüzü yıkamış, temizlemiş olsak da kirli maskeden yağ ve ter maruziyetine bağlı olarak rahatsızlıklar tetiklenebilir. Ayrıca maskeleri yıkarken kullanılan deterjanlara da dikkat edilmelidir. Böyle durumlarda yumuşatıcı kullanmamak ve deterjan yerine sabun tozlarıyla maskeyi yıkamak kontakt dermatit dediğimiz alerjik egzamalardan koruyacaktır. Ayrıca kaynar suyla sık duş almak da vücut derisini kurutarak egzamaya ve kaşıntıya sebep olabildiğinden duş sonrası cildimizi korumak amacıyla nemlendirici kullanmak önemlidir. Derinin kuru olması daha kolay deri rahatsızlıkları oluşumunu kolaylaştırdığından deriye uygun nemlendirici kullanılmasına özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.
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