banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kayserispor yarı finalde!
Kayserispor yarı finalde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuri Killigil paylaşımı
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Ordu’dan, Rusya’nın Ukrayna operasyonuna tepki
Isparta’ya kar yağışı başladı
Isparta’ya kar yağışı başladı

Uzun süre ayakta durmak hemoroide neden olabilir

Acıbadem Bodrum Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ertuğrul Yaltı, hemoroid hastalarının doktora genellikle geç başvurduklarını, bu sırada arkadaş tavsiyesiyle ilaç kullandıklarını söyleyerek “Ezbere ilaç kullanmayın” uyarısında bulundu.

Sağlık 03.03.2022, 09:14
Uzun süre ayakta durmak hemoroide neden olabilir

Acıbadem Bodrum Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ertuğrul Yaltı, hemoroid hastalarının doktora genellikle geç başvurduklarını, bu sırada arkadaş tavsiyesiyle ilaç kullandıklarını söyleyerek “Ezbere ilaç kullanmayın” uyarısında bulundu.

Hemoroide yol açan nedenlerin başında kabızlığın geldiğini anımsatan Acıbadem Bodrum Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ertuğrul Yaltı, “Hastalar beslenme ve tuvalet alışkanlıklarını değiştirerek şikayetlerini azaltabilir. Örneğin bol lifli yemeli. Ayrıca kendi ev dışında tuvalete gidemeyenler bu alışkanlığını değiştirmeli” diye konuştu.

Hemoroid hastalarının genellikle doktora geç başvurduklarını belirterek, “Bunun temelde 2 nedeni var, birincisi hastalığın mahrem yerde olması, ikincisi ise tedavisinin çok ağrılı olduğu yönünde doğru olmayan genel bir kanı olması. Biraz da bu nedenle hastalar genellikle ya çevrelerinden duydukları ya da eczacının önerdiği ilaçları kullanırlar” dedi.

“Uzun süre ayakta durmak hemoroide nedeni olabilir”

Hemoroide yol açan nedenlerin başında kabızlığı sayan Dr. Yaltı, diğer etmenleri şöyle sıraladı: “Uzun süre ayakta duranlarda, ağır yük kaldırmak zorunda kalınan işlerde çalışanlarda ve spor amaçlı ağır yük kaldıranlarda da yatkınlık olabilir. Karın içi basıncını arttıran durumlar risk faktörü olarak kabul edilir, çünkü karın içi basıncının artması kan dolaşımını yavaşlatır, kan dolaşımın yavaşlaması hemoroidler içinde kan birikmesine ve şişmesine neden olur. Kabızlık, uzun süre tuvalette oturmak, bazı insanlar tuvalette gazete kitap okuyorlar, ağır kaldırmak, uzun süre ayakta durmak en önemli risk faktörleridir.”

“Anne adayları kabızlık sorununu çözmeli”

Hamileliğin de yine önemli bir risk faktörü olduğuna değinen Dr. Yaltı, “Bebek karın içinde büyüdükçe hem karın içi basınç artar hem de bebeğin kendisi toplar damarların üzerine baskı uygular, bu durum hemoroide yatkınlığı arttırır buna bir de kabızlık eklenirse hemoroidler çok büyür ve hamileliği çok zahmetli bir hale getirir. Bazı durumlarda dışarı çıkan hemoroidler içeri girmez ve çok ağrılı bir tablo oluşur. Kabızlığı olan kadınlar bebek sahibi olmayı düşünüyorlarsa, onlara öncelikle kabızlık sorunlarını çözmelerini öneririm” diye konuştu.

Dr. Yaltı, hemoroid hastalığında ailesel geçiş saptanmadığını, fakat aynı ailenin bir kaç ferdinde hemoroid görülebildiğini; bunun da aile içindeki beslenme ve tuvalet alışkanlığıyla yakından ilgili olduğuna dikkat çekti ve “Örneğin aile üyeleri lifli gıdaları az tüketiyorsa kabızlık ve buna bağlı hemoroid gelişebilir, yine kendi evleri dışında tuvalete gidemeyen kişilerde de kabızlık ve hemoroid gelişir” dedi.

“Ezbere ilaç kullanmayın”

Anal bölgede ağrı, şişlik veya kanama yakınmaları olan kişilerin mutlaka doktora başvurması gerektiğine vurgu yapan Dr. Yaltı “Ezbere ilaç kullanmak veya doktor dışındaki kişilerden tavsiye almak doğru bir yaklaşım değildir, çünkü hemoroidle karışabilecek hastalıklar vardır. Anal fissür (anüste yırtık), apse, kanser en sık karışabilecek durumlardır ve bunların tedavileri tamamen farklıdır. Hemoroid kanserleşmez, kansere dönüşmez fakat bu iki hastalık beraber olabilir veya hemoroidi olan birinde sonradan kanser gelişebilir. Klinik bulguları birbirine çok benzeyen bu iki hastalığı muayene etmeden ayırt etmek çok zordur. Bu nedenle yakınması olan hastalar mutlaka doktora müracaat etmeli, ilaç kullanmaları gerekiyorsa doktor reçetesiyle ilaç kullanmalı” diye konuştu.

“Dışarıda tuvalete gitmeye alışmalı”

Dr. Yaltı hemorodin en önemli nedeninin kabızlık olduğunu anımsatarak hastaların beslenme düzenine şu sözlerle dikkat çekti: “Bol lifli gıdayla beslenmek önemli, özellikle de yeşil yapraklı bitkiler; günde en az 2 litre su içmek; muz, badem, yoğurt gibi kabızlık yapan gıdalardan ve baharatlardan uzak durmak gerekir.”

Hastaların tuvalet alışkanlığına da değinen Dr. Yaltı, “Hastaların tuvalette uzun süre oturmamaları gerekir, tuvalet ihtiyacını ertelemeliler, dışarıda tuvalete gidemeyenler bu kötü alışkanlıktan kurtulmalı, en azından çocuklarını bu alışkanlığı aşılamalılar, düzenli ve ağır olmayan sporlar yapmalılar, aktif yaşamı benimsemeliler” diye konuştu.

Nasıl tedavi edilir?

Tedavi yolunda esas olanın “hemoroidlerin büyümesini önleyecek bir yaşam biçimini” benimsemek olduğunu söyleyen Dr. Yaltı bunun mümkün olmadığı durumlarda hemoroidlerin büyüyüp, anüsten dışarı çıktığını, kanadığını ve bazen ağrı yaptığını dile getirdi.

Dr. Yaltı, erken evre hemoroid hastalarına yaşam biçimini değiştirmeyi ve ağızdan alınan haplar, fitiller ve kremler gibi ilaç tedavisi önererek “Fitil ve krem tedavisi genellikle bir hafta sürer başlangıçta bu tedaviler yeterli olur, fakat ilaç tedavileri tek başına kalıcı bir iyilik sağlamaz, zamanla hemoroidler büyür, yakınma sıklığı artar ve ilaç tedavileri yeterli gelmez, kişinin yaşam konforu çok bozulur. Bu durumda ameliyattan önce uygulanabilecek tedavi seçenekleri gündeme gelir “ lastik bantla bağlama” , “hemoroid arterinin bağlanması -HAL” “skleroterapi” gibi. Bu tedaviler genellikle erken evrelerde uygulanır hemoroidlerin çok büyümemiş olması gerekir” dedi.

“Lazerle ameliyat yapılıyor”

Dr. Yaltı, ameliyat dışı tedavilerden en etkili olanının, anestezi altında yapılan ve ağrısız kabul edilen “Laser” yöntemi olduğunu anlattı. Dr. Yaltı, laser yöntemiyle tedavide başarılı olunamazsa laser tedavisinin uygulanamadığı durumlarda hemoroidlerin büyüklüğüne ve dışarı sarkma derecelerine göre uygulanacak ameliyat yöntemleri hakkında şunları söyledi: “Hemoroidler çok büyümüş ve dışarı sarkmışsa ‘Longo’ stapler tekniği; hemoroidler büyümüş fakat çok sakmamışsa “Ligasure” dediğimiz bir cihaz yardımı ile tedavi yapılır. Sıklıkla uyguladığımız teknikler bunlardır.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18