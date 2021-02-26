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Uzun COVID-19'da çözüm yolu aşıdan geçiyor

Koronavirüsü geçiren hastaların en önemli sorunlardan biri uzun süre geçmeyen semptomlar. İngiltere'de uzmanlar, korona aşısının bu duruma çare olabileceğini savunuyor. Uzmanlara göre, aşı olan kişilerin uzun süreli semptomları ortadan kalkıyor

Sağlık 26.02.2021, 14:45
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Uzun COVID-19'da çözüm yolu aşıdan geçiyor

Koronavirüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers'ın verilerine göre 113 milyondan fazla insana bulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.5 milyona ulaşırken, hastalığın uzun dönemli etkileri ise hâlâ araştırma konusu.

Uzmanların ‘Kronik COVID’ adını verdiği durumda hafıza problemlerinden nefes darlığına, kas ağrılarından koku ve tat kaybına kadar pek çok semptom, corona virüsünü atlattıktan sonra dahi aylarca geçmiyor.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times’a konuşan Imperial College London’dan Prof. Dr. Charles Bangham, koronavirüsü geçiren her 10 hastadan birinin, teşhisten sonra üç ay geçmesine rağmen baş ağrısı ve yorgunluk gibi en az bir belirti gösterdiğini söyledi.

‘ÖNEMLİ BULUŞLARA İŞARET EDİYOR’

Ancak Bangham’ın başını çektiği uzmanlar, pek çok konuda tartışmaların bulunduğu corona virüsü aşılarının, uzun dönemli semptomlar yaşayan hastalara umut olabileceğini ifade ediyor. Bu durumu yaşayan hastaların korona aşısı olduktan sonra durumlarda hızla iyileşme görüldüğünü belirten Bangham, şöyle söyledi:

“Bu oldukça ilginç ve potansiyel olarak önemli bir gözlem. Halihazırda ortada sadece anekdotlar bulunsa da, anekdotlar bazen önemli buluşlara işaret edebilir.” 

SEBEP YETERLİ BAĞIŞIKLIK GELİŞMEMESİ

Sözcü'nün haberine göre, koronavirüsünde uzun süreli semptomların geçmemesinin en önemli sebebi olarak yeterli bağışıklık gelişmemesi gösteriliyor.

Kent Üniversitesinden Dr. Jeremy Rossman, aşının vücudun savunma sistemini sıfırlayarak bu etkilerden kurtulmayı sağlayabileceğini belirtiyor. Rossman, “Ortada potansiyel olarak umut var. Ancak oldukça dikkatli yaklaşmalıyız.” diye konuştu.

‘PSİKOLOJİK ETKİ OLABİLİR’

Notthingham’da uzun süreli semptomlar yaşayan kişiler için bir COVID kliniği bulunan Prof. Dr. Ian Hall, aşı olduktan sonra semptomları ortadan kalkan hastaları olduğunu söyledi. Bunun mümkün olabileceğini belirten Hall, gerekçesini ise aşının ‘psikolojik etkisi’ olarak gösterdi. Hall, şu ifadeleri kullandı:

“Bilim güçlü bir bağlantıyı kanıtlayana kadar çok ileri gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum.” 

KÖTÜYE GİDEN YÜZDE 18

Kendisi de koronavirüsü olan Gez Medinger, uzun dönemli corona virüsü semptomlarına karşı bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılan 470 kişi, aşı olduktan iki ile altı hafta sonraki durumlarına yönelik sorulara cevap verdi. Ankete göre, aşı olanların yüzde 50’si durumunda bir değişiklik olmadığını söylerken, yüzde 32’lik kısım durumunun iyiye gittiğini, o grubun içindeki yüzde 5’i ise semptomlardan tamamen kurtulduğunu öne sürdü. Katılımcıların yüzde 18’i aşıdan sonra daha da kötüleştiğini aktardı.

King's College London’dan Prof. Dr. Tim Spector, aşının uzun dönemli semptom gösteren hastalara etkisine yönelik en kapsamlı çalışmaya imza atan isim. 600 bin kişinin izlendiği bir araştırmaya öncülük eden Spector, sonuçların birkaç hafta içinde çıkacağını belirtiyor.

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