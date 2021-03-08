Uzmanlardan uyarı: 'Su diyeti ölüme kadar götürebilir'

Son dönemlerde popülerliği giderek yükselen, özellikle de ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun uygulamasıyla tekrar gündeme gelen ‘su diyeti’nin sağlıklı olup olmadığı tartışma konusu oldu. Sözkonusu diyeti değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, ‘su orucu diyeti’ olarak da adlandırılan su diyetinin son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, “Sadece suyla yapılan uzun süreli terapötik diyet araştırmaları, yöntemin obezite tedavisi olarak kullanıldığı 1960’larda ve 1970’lerin başlarından sonra, ölüm de dahil olmak üzere ciddi komplikasyonların bildirilmesi ile azaldı. Özellikle diyabet hastaları için su diyeti çok tehlikeli olabilir, çünkü kan şekerini güvenli olmayan, hatta ölümcül bir seviyeye düşürebilir. Eğer herhangi bir hastalığınız varsa kesinlikle su diyeti ve diğer şok diyetlerden uzak durmalısınız.

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYLA ÜNVER ALÇAY: “Su diyetinin tamamen hiçbir şey yemeden sadece su içerek oruç tutmaktan, günlük içtiğiniz suyunuzun soğuk olmasını sağlamaya kadar değişen birçok varyasyonu var. Uzun süre, hiçbir şey yemeden sadece su içmek şeklinde uygulandığı versiyonu tehlikeli olabilir.”

Ayrıca bu tip diyetlerde kısa vadede verilen kiloların büyük çoğunluğunu su ve kas kütlesi oluşturur. Kişi, eski yeme alışkanlıklarına döndüğünde de bu verdiği kiloları aynı hızla alır, hatta eski kilosunun dahi üstüne çıkabilir” dedi. Sağlıklı yetişkin bir bireyin günlük yaklaşık ideal su tüketiminin, erkeklerde 3 litre (yaklaşık 13 bardak) kadınlarda ise 2 litre (yaklaşık 9 bardak) olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alçay, “Diyette su içmek uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor. Ancak sadece su ile yapılan diyet bunun çok ötesinde bir uygulama. Su orucu diyeti, su dışında hiçbir şey tüketilmeyen bir tür uygulama. Şifa orucu, açlık orucu, sağlık orucu gibi çeşitli isimlerle de adlandırılır. Çoğu su orucu diyeti genelde 24 ila 72 saat arasında sürer. Ancak son yıllarda 7 günlük, 10 günlük 21 günlük su orucu diyetleri de, popülerlik kazanmaya başladı. Tıbbi gözetim olmadan su orucu diyetinin 72 saatten (3 gün) daha uzun süre uygulanmasından kesinlikle kaçınılmalı. Sağlıklı bir beslenme programı ve günlük yeterli sıvı tüketimiyle yapılan diyetler vücudumuz için daha uygun” diye konuştu.

“ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR”

Su diyetinin birçok varyasyonu olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alçay, “Tamamen hiçbir şey yemeden sadece su içerek oruç tutmaktan, günlük içtiğiniz suyunuzun soğuk olmasını sağlamaya kadar değişen birçok varyasyonu var. Örneğin bir versiyonunda, düşük kalorili bir diyet uygularken her yemekten önce iki bardak su tüketmenizi önerir. Diğer bir su önerilen su diyetinde, suyla birlikte örneğin bir meyve yemenize izin verilir. Bazı su diyetleri size birkaç gün su içmenizi söyler, ancak kilo vermeye başladığınızda meyve ve sebzeleri eklemenize izin verir. Bir başka versiyonunda su, çay ve kahve gibi içeceklerin dışında sadece çorba içme durumu sözkonusu. Çok farklı uygulamaları olan bu diyet trendlerinin tek ortak noktası bunların her durumda sağlığı zorlayabilecek kadar aşırı olması. Uzun süre, hiçbir şey yemeden sadece su içmek şeklinde uygulandığı versiyonu tehlikeli olabilir. Su diyetine dair bilimsel bir kılavuz yok. Ancak, kilo vermenin hızlı bir yolu olarak son yıllarda oldukça popüler hale geldi” dedi.