banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği
‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu

Uzmanlardan uyarı: 'Su diyeti ölüme kadar götürebilir'

Son zamanlarda yaygınlaşan su diyetini değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, bu tip diyetlerin geçmiş yıllarda ölüm vakalarına yol açtığını hatırlatarak, “Bu tip diyetlerle kısa sürede önemli miktarda kilo kaybetmek mümkün olsa da, özellikle kan şekerinin ölümcül düzeylere düşmesi mümkün. Ayrıca bırakıldığında verilen kilolar hızla geri alınır, çünkü kaybedilen su ve kas kütlesi” dedi.

Sağlık 08.03.2021, 17:26
3
Uzmanlardan uyarı: 'Su diyeti ölüme kadar götürebilir'

Son dönemlerde popülerliği giderek yükselen, özellikle de ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun uygulamasıyla tekrar gündeme gelen ‘su diyeti’nin sağlıklı olup olmadığı tartışma konusu oldu. Sözkonusu diyeti değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, ‘su orucu diyeti’ olarak da adlandırılan su diyetinin son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, “Sadece suyla yapılan uzun süreli terapötik diyet araştırmaları, yöntemin obezite tedavisi olarak kullanıldığı 1960’larda ve 1970’lerin başlarından sonra, ölüm de dahil olmak üzere ciddi komplikasyonların bildirilmesi ile azaldı. Özellikle diyabet hastaları için su diyeti çok tehlikeli olabilir, çünkü kan şekerini güvenli olmayan, hatta ölümcül bir seviyeye düşürebilir. Eğer herhangi bir hastalığınız varsa kesinlikle su diyeti ve diğer şok diyetlerden uzak durmalısınız.

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYLA ÜNVER ALÇAY: “Su diyetinin tamamen hiçbir şey yemeden sadece su içerek oruç tutmaktan, günlük içtiğiniz suyunuzun soğuk olmasını sağlamaya kadar değişen birçok varyasyonu var. Uzun süre, hiçbir şey yemeden sadece su içmek şeklinde uygulandığı versiyonu tehlikeli olabilir.”

Ayrıca bu tip diyetlerde kısa vadede verilen kiloların büyük çoğunluğunu su ve kas kütlesi oluşturur. Kişi, eski yeme alışkanlıklarına döndüğünde de bu verdiği kiloları aynı hızla alır, hatta eski kilosunun dahi üstüne çıkabilir” dedi. Sağlıklı yetişkin bir bireyin günlük yaklaşık ideal su tüketiminin, erkeklerde 3 litre (yaklaşık 13 bardak) kadınlarda ise 2 litre (yaklaşık 9 bardak) olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alçay, “Diyette su içmek uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor. Ancak sadece su ile yapılan diyet bunun çok ötesinde bir uygulama. Su orucu diyeti, su dışında hiçbir şey tüketilmeyen bir tür uygulama. Şifa orucu, açlık orucu, sağlık orucu gibi çeşitli isimlerle de adlandırılır. Çoğu su orucu diyeti genelde 24 ila 72 saat arasında sürer. Ancak son yıllarda 7 günlük, 10 günlük 21 günlük su orucu diyetleri de, popülerlik kazanmaya başladı. Tıbbi gözetim olmadan su orucu diyetinin 72 saatten (3 gün) daha uzun süre uygulanmasından kesinlikle kaçınılmalı. Sağlıklı bir beslenme programı ve günlük yeterli sıvı tüketimiyle yapılan diyetler vücudumuz için daha uygun” diye konuştu.

“ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR”

Su diyetinin birçok varyasyonu olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alçay, “Tamamen hiçbir şey yemeden sadece su içerek oruç tutmaktan, günlük içtiğiniz suyunuzun soğuk olmasını sağlamaya kadar değişen birçok varyasyonu var. Örneğin bir versiyonunda, düşük kalorili bir diyet uygularken her yemekten önce iki bardak su tüketmenizi önerir. Diğer bir su önerilen su diyetinde, suyla birlikte örneğin bir meyve yemenize izin verilir. Bazı su diyetleri size birkaç gün su içmenizi söyler, ancak kilo vermeye başladığınızda meyve ve sebzeleri eklemenize izin verir. Bir başka versiyonunda su, çay ve kahve gibi içeceklerin dışında sadece çorba içme durumu sözkonusu. Çok farklı uygulamaları olan bu diyet trendlerinin tek ortak noktası bunların her durumda sağlığı zorlayabilecek kadar aşırı olması. Uzun süre, hiçbir şey yemeden sadece su içmek şeklinde uygulandığı versiyonu tehlikeli olabilir. Su diyetine dair bilimsel bir kılavuz yok. Ancak, kilo vermenin hızlı bir yolu olarak son yıllarda oldukça popüler hale geldi” dedi. 

Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20