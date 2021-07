Uzmanlardan uyarı "Kadın ve erkekler kırmızı eti aynı gramajda tüketmemeli"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlar aşırı et tüketimine karşı uyarırken kadınlar ve erkeklerin kırmızı eti aynı oranda tüketmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlar kırmızı etin fazla tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Fazla tüketilen kırmızı etin bir çok sağlık sorununa yol açtığını belirten uzmanlar et tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş erkeklerde ve kadınlarda et tüketiminin farklı gramajlarda olması gerektiğini belirterek, "Kurban Bayramı’nda kırmızı et ön planda her besin gibi kırmızı eti fazla tüketmek birçok sağlık problemine sebep olabiliyor başlıca kalp hastalığı tansiyon kolestrol gibi sorunlara neden oluyor. Kırmızı et tüketimini sınırlandırmamız gerekiyor. Kadınlar da 100-120 gram, erkeklerde ise 150-180 gram arası tüketilmesi önerilir. Ancak burada önemli olan kırmızı etin pişirme tekniği kızartmalardan ve kavurmalardan uzak durmamız; ızgara, fırın, haşlama şeklinde tüketilmesi önemli. Elbette ki vitamin ve mineral kaybı açısından kızartma ve kavurmalardan mutlaka uzak durmamız gerekir. Kurban eti kesimden sonra hemen tüketilmemelidir mutlaka 24 saat dinlendirilmelidir çünkü kurban eti kesildiğinde ölüm sertliği dediğimiz durum gerçekleşir; hem etin pişme süresini uzatır, hem de sindirim, bağırsak problemlerine neden olabilir. Dolayısıyla kesildikten 1 gün sonra tüketilmesinde yarar var. Kırmızı et şu an en çok ihtiyacımız olan bağışıklığımızı güçlendiren C ve E vitamini açısından eksik olduğu için; mutlaka kırmızı et tüketirken sebze tüketmek önemli. Özellikle C vitamini açısından yüksek olan nane, maydanoz, brokoli gibi sebzeler kırmızı et renklendirilmelidir. Hatta demir eksikliği olanlarda ise kırmızı etin üzerine limon sıkılmasını öneriyorum" dedi.

"Dışarıda asla bekletilmemeli"

Eti uzun süre saklamanın zor olduğunu belirten Çavuş, "Et nasıl saklanmalı, eğer et uzun süre saklanılacaksa -18 derecede buzlukta 3-4 ay kadar kullanılabilir ve tüketilmesi gerekir. Ondan sonra etin düzgün saklama koşulları olmazsa besin zehirlenmeleri görüyoruz et kesildiği an itibariyle buzdolabında saklanmalı. Dışarıda asla bekletilmemeli malum yaz ayındayız çok çabuk bozulup gıda zehirlenmesine sebep olabilir. Eti çözündürürken neler yapılması gerektiği konusu ise mutlaka bir gece öncesinden buzluktan, buzdolabına almamız gerekir. Kesinlikle oda sıcaklığında çözdürmemiz gerekiyor eğer anlık çözdürmemiz gerekiyorsa suyun altında ya da mikrodalgada çözdürmemiz gerekiyor. Mikrodalganın herhangi bir zararı yok şu an için ama en sağlıklı olanı bir gün önceden çözdürmek önemli. Bir de çözülmüş eti tekrar tekrar dondurmamamız gerekir" dedi.