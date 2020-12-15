banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?
Gram altın 464 lira seviyelerinde, peki çeyrek altın ne kadar?
Gram altın 464 lira seviyelerinde, peki çeyrek altın ne kadar?
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?

Uzmanlardan tavsiyeler: Karantina diyetinizi bozmasın

Karantina döneminde evde fazla zaman geçirilmesi nedeniyle diyetlerini bozanlar için uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Karantina dönemini sağlıklı geçirmek için mevsimine uygun sebze-meyvelerden günde 3 porsiyon tüketin. Özellikle de sabah kahvaltısında meyve tüketmek faydalı olacak” dedi.

Sağlık 15.12.2020, 12:50
3
Uzmanlardan tavsiyeler: Karantina diyetinizi bozmasın

Karantina döneminde evde fazla zaman geçirilmesi nedeniyle diyetlerini bozanlar için uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Karantina dönemini sağlıklı geçirmek için mevsimine uygun sebze-meyvelerden günde 3 porsiyon tüketin. Özellikle de sabah kahvaltısında meyve tüketmek faydalı olacak” dedi.

Evde kaldığımız karantina döneminde sağlıklı beslenmeye özen gösterirken yapacağımız bazı yanlış tercihlerin kilo sorunu olarak geri döneceğini belirten Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Her geçen gün bağışıklık sistemimizin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Ancak bağışıklığımızı güçlendirmek için her duyduğumuzu yapmanın da doğru olmadığının bilincinde olmalıyız. En çok yapılan hatalardan biri de ‘Ben evdeyken sağlıklı olduğunu bildiğim yiyeceklerden istediğimi yiyebilirim’ düşüncesidir. Karantina, istediğimiz gibi yemek demek değildir. Unutmayın, ancak doğru seçimler yapılırsa bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.

Haftada iki kez balık tüketin

Karantina günleri için sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Melisa Karataş şunları söyledi:

“Mevsimine uygun sebze-meyvelerden günde 3 porsiyon tüketin. Omega-3 yönünden zengin balık haftada 2 defa kesinlikle tüketilmelidir. Öğün atlamayın. Özellikle kahvaltı öğününde kalite protein olan yumurta mutlaka bulunsun. Gün içerisindeki bir öğününüze et, tavuk, balık (haftada 2 gün) veya etli sebze yemekleri ekleyin. Bal, propolis gibi arı ürünleri bağışıklığı güçlendirir, günde 1 tatlı kaşığıyla sınırlandırıp yemek faydalı olacaktır Günlük ortalama 2 buçuk, 3 litrenin altında olmayacak şekilde su tüketin. Çinko ve magnezyum gibi minerallerin ana kaynaklarından olan kuruyemişleri günde bir avuç olacak şekilde sınırlandırarak mutlaka tüketin. Probiyotikler, güçlü bir bağışıklık sistemi uyarıcısıdır. Günlük beslenmenize doğal probiyotik kaynaklardan olan süt, yoğurt ekleyin.”

Evde yemek videoları izlemeyin

Evde yemek tarifi videoları izlenmesinin de kilo sorununa yol açabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Melisa Karataş, “Evde internetten yemek videoları izlemeyin. Biliyoruz ki, lezzetli görünen yemeklere veya bir yakınınızdan gelen ‘Bunu denedin mi çok güzel’ cümlesine karşı durmak zor olabilir ama imkânsız değildir. İnsanlarda besinleri görmek de, tatma, koklama ve çiğneme gibi beyindeki refleks tepkiyi uyandırabilir. Bu istemsiz refleksimize karşılık olarak ‘Gözden uzak olan gönülden de uzak olur’ deyimine uygun hareket etmek gerekir. Yemek masasında yapılan serviste, yemeği en az görecek yere oturmak besinlere karşı koymamıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ara öğünlere önem verin

Ana öğünlerde çok yemek istemeyenlerin ara öğünlere önem vermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Diyetisyen Karataş önerilerini şöyle devam etti:

“Ana öğünlerde fazla yemek yerine sık ara öğünler yapmanızı öneriyorum. Örnek bir ara öğün diyet listesinde 1 adet meyve ile 1 su bardağı süt veya yoğurt; 1 adet tam buğday ekmeği üzerine beyaz peynir, 7-8 adet küçük kıtır ekmek çubuğu ve 1 su bardağı ayran bulunabilir. Bu ara öğünler sizi uzun süre tok tutarak, karantinada ana öğünlerde yapılacak hataların önüne geçecektir. Ayrıca aşırıya kaçmamak kaydıyla Türk kahvesi, filtre kahve veya bitki çayları da tüketerek ederek evde olduğunuz saatlerde fazla yemek yememek için zaman kazanabilirsiniz.”
banner427
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11