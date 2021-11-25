banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
TURKOVAC için onay başvurusu yapıldı
TURKOVAC için onay başvurusu yapıldı
Piyasaların gözü TCMB'nin bankalarla yapacağı görüşmede
Piyasaların gözü TCMB'nin bankalarla yapacağı görüşmede

Uzmanlardan kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Beyza Vural Öten, mevsim ve hava sıcaklığının değişmesi ile beslenme alışkanlıklarının da değiştiğini belirterek, kış aylarında bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin önemini vurguladı.

Sağlık 25.11.2021, 12:27
Uzmanlardan kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Beyza Vural Öten, mevsim ve hava sıcaklığının değişmesi ile beslenme alışkanlıklarının da değiştiğini belirterek, kış aylarında bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin önemini vurguladı.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Beyza Vural Öten, vücudun savunma sistemini desteklemenin yeterli ve dengeli beslenmeyle mümkün olduğunu, yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemini zayıflatıp hastalıklara zemin oluşturduğunu ve tam tersi aşırı kaloriye bağlı obezitenin de aynı şekilde bağışıklık sistemini zayıflattığını ifade etti. Beyza Vural Öten, ne kadar sağlıklı yiyeceklerle besleniliyor da olsa her besinin fazlasının zarar verdiğini de kaydetti.

"Mevsimine uygun sebze ve meyveler tüketmek faydalı olacaktır"

Her gün en az 3 çeşit sebze tüketmenin ve her gün farklı sebzelere yer vermenin bağışıklık için öneminden bahseden Diyetisyen Beyza Vural Öten, "Mevsiminde yetiştirilmiş, çeşitli, renkli sebze ve meyvelere günlük beslenmemizde yer açmalıyız. Mevsim dışı sebze ve meyvelerin besin değerinin azaldığını, hormon ve kimyasal ilaçlara maruz bırakıldığını ayrıca ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri sağlamadığını unutmayın. Bu nedenle mevsimine uygun sebze ve meyveler tüketmek, vitamin, mineral ve birçok fenolik bileşikleri bize kazandırarak sağlığımız için çok daha faydalı olacaktır. Mevsim dışı sebzeleri tüketmek için kendi mevsiminde konserve, turşu yaparak ya da dondurma-kurutma işlemleriyle saklayarak dilediğinizde tüketebilirsiniz" dedi.

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmenin önemini vurgulayan Beyza Vural Öten, "Havuç ve balkabağı çok iyi bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini öncü maddesi betakaroten, iyi bir antioksidan olarak hücre hasarını önler ve göz sağlığımızı korur. Balkabağını salata ve çorbalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca balkabağı iyi bir potasyum, magnezyum minerallerinden zengin olmakla beraber A, B, C vitaminlerini barındırır. Ispanak ise kalsiyum, magnezyum, folik asit, C vitamini ve B6 vitamininden zengin yüksek lifli bir sebzedir. Salatalara, çorba ve yemeklere ekleyerek antikanserojen ve kemik sağlığına etkisinden faydalanabilirsiniz. Soğangiller ailesinden olan pırasanın lif oranı çok yüksek ve kalorisi çok düşüktür. Bağışıklık sistemini destekleyici B vitaminleri, demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum içerir. Ayrıca kolesterol ve kan şekerini de dengeleyicidir. Kuru baklagiller lif açısından zengindir. E ve K vitaminleri yanı sıra B grubu vitaminlerini de içerir. Çinko, fosfor potasyum, magnezyum sayesinde bağışıklık sistemini destekler. İster salatalarınızda haşlayarak, ister çorbalara ya da yemeğinize ekleyerek haftada en az 1 gün tüketilmesini öneriyoruz. Bir çok kansere karşı ajan olan ’Sulforafan’ adlı madde barındıran brokoli içerisindeki antikanserojen maddelerden maksimum yararlanmak için çiğ veya buharda kısa sürede pişirerek tüketmek en doğrusudur. Brokoliyi pişirerek çorba veya yemek yapmak yerine salatalarınıza eklemeniz çok daha faydalı olacaktır. Bağışıklık deyince ilk aklımıza gelen C vitamini içeren gıdalardan kırmızı kapya biber, kuşburnu, kivi, çilek, portakal gibi yiyecekler günlük olarak tüketilmelidir. Çinko içeren kabak çekirdeği, kuzu eti ve mantarı da beslenme planımız içerisinde tutmalıyız" şeklinde konuştu.

Kış aylarında D vitaminin önemine değinen Beyza Vural Öten, "D vitaminini güneşten sentezleyebildiğimizi biliyoruz fakat Eylül-Ekim ayları itibariyle güneşteki UVB ışınları ülkemizi terk ediyor. UVA ışınları ise D vitaminini sentezlemeye yaramıyor. Bu nedenle kış aylarında D vitamini seviyemizi optimum düzeyde tutmak için dışardan takviye almak zorundayız. Mutlaka her yaş grubu doktorunun tavsiye ettiği miktar kadar D vitamini takviyesi almalıdır" ifadelerini kullandı.

"Düzensiz uyku ve stres de bağışıklık sisteminizi düşüren faktörlerdendir"

Probiyotik içeren yoğurt, ev yapımı fermente sebze ve turşuları sıkça tüketmek gerektiğini söyleyen Beyza Vural Öten, "Bağırsaklarımızda yerleşik halde bulunan probiyotik bakteriler sağlığımıza doğrudan katkı sağlar. ’Yaşam için’ anlamına gelen probiyotikler bağırsağımızdaki patojenlerin beslenip yerleşmesine ve büyümesine karşı savaşmaktadır. Bunun dışında vücut savunmasını engelleyen bazı faktörlere de dikkat edilmeli, işlenmiş gıdalar, rafine şeker içeren paketli yiyecekler, rafine yağlar ve gıda katkı maddelerinden zengin paketli yiyecek tüketiminin artması vücut savunmasını engeller. Bununla beraber düzensiz uyku ve stres de bağışıklık sisteminizi düşüren faktörlerdendir" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7