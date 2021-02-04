banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
'159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi'
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Zombi şirketlerin iflası neden önleniyor?
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Facebook Myanmar'da darbecilerin erişimini engelledi
Beynini bilgisayara bağlayacak
Beynini bilgisayara bağlayacak

Uzmanlardan karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı

Mardin Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Cihat Adın, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarılarda bulundu.

Sağlık 04.02.2021, 13:38
4
Uzmanlardan karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı

Mardin Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Cihat Adın, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarılarda bulundu.

Dr. Cihat Adın, mevsime bağlı oluşan şiddetli rüzgar nedeniyle artışa geçen karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarıda bulundu. Karbonmonoksit gazının genellikle yakıt olarak kullanılan odun, kömür gibi yakıtların iyi yanmaması sonucu ortaya çıkan bir gaz olduğunu ve kokusuz, renksiz ve sinsi bir gaz olduğunu söyleyen Uzman Dr. Adın, “Karbonmonoksit, karbon kökenli bünyesinde karbon bulunduran bütün odun kömür, doğalgaz ve petrol gibi bütün yakıtlarda bulunan bir molekül. Bunların yanması veya iyi yanmaması sonucunda açığa çıkmaktadır. Karbonmonoksit zehirlenmesi karbon molekülü renksiz, tatsız ve kokusuz bir maddedir. Metan gazı kokusuyla karıştırılmaması ve ya duman görüntüsüyle karıştırılmaması gerekiyor. Çok sinsi bir maddedir. Kandaki oksijenin bağlandığı hemoglabine doğrudan bağlanmak suretiyle oksijenlenmeyi engellemektedir. Bunun açığa çıkma şeklide genellikle rüzgarlı havalarda sobanın veyahut yakıt olarak kullanılan cihazın iyi yanmaması sonucunda evin içinde karbonmonoksit sızmasıyla maruziyetle ortaya çıkmaktadır. Bu karbonmonoksit zehirlenmesi akut veya kronik olarak gerçekleşebilir. Akut gerçekleşen karbonmonoksit zehirlenmesinde daha çok baş ağrısı, halsizlik, gözlerde kızarma, vücutta kızarma ve baygınlık hissi gibi semptomlar ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Hastalığın daha çok küçük yaştaki çocukları, gebeleri, yaşlıları ve bilhassa kronik kalp hastalığı ve solunum yolu hastalığı olan yaşlıları daha yoğun bir şekilde etkilemekte olduğunu kaydeden Uzman Dr. Adın, "Bu yönde belirtiler fark ettiğimiz anda yapmamız gereken ilk şey ortamın en kısa zamanda havalandırılması, maruz kalan kişilerin yakası, kravatı varsa açılıp rahatlatılması ve derhal 112 vesilesiyle sağlık kuruluşuna başvurmak olmasıdır. Daha çok yurdumuzda güney batı yönünden esmekte olan lodos rüzgarıyla birlikte soba zehirlenmeleri şeklinde kışın yoğunluğu artan bir şekilde acillerimize başvurular olmaktadır. İlimiz içinde aynı şekilde söylemek gerekirse doğalgazın gelmesiyle birlikte aynı anda doğalgaz ve soba yakıtlarına bağlı zehirlenme ortaya çıkabilmekte acillerimizde bu hastalara bütün imkanlarla müdahale etmekteyiz. Ancak burada önemli olan şey korunmak olacaktır" dedi.

“Soba borularının ve yakıtın kalitesinin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor”

Bu noktada yapılması gereken şey kullanılan yakıtın ve sobanın kalitesini mutlaka kontrol etmek, kombi ve şofbenlerin her sene mutlaka kontrolünü ve servi hizmetini sağlamak, bacaların açık olduğundan emin olmak sızma veya eskime varsa bu boruları mutlaka değiştirmek, yatmadan önce daha teferruatlı olarak mutlaka sobanın söndürülmesini sağlamak olduğunu belirten Adın, "Mümkünse doğalgaza yeni geçtiğimiz için bunu da belirtmek gerekiyor, mutlaka ama mutlaka soğuk hava geliyor diye menfez dediğimiz evin içine açılan deliklerin kapanmaması ve oradan havalanmanın sağlanması ve mutlaka evlerde karbonmonoksit dedektörünün bulunması sağlanmalıdır. Hane halkımız büyük olduğu için genelde bir konutta yaşayan birey sayısı daha çok olduğu için, aynı zamanda karbonmonoksitten çocuklar daha çok etkilendiği için ve çocuk sayısı fazla olduğu için karbonmonoksit zehirlenmesinden daha yoğun etkilenme potansiyelimiz olduğu için bu konulara daha fazla ehemmiyet vermemiz gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Kapalı ortamda çalıştırılan arabayla aynı ortamda durulmaması bu noktada özellikle trafik polisleri ve itfaiye ekiplerinin gece nöbet şartlarında oldukça dikkat etmelerini tavsiye eden Uzman Dr. Adın, ”Karbonmonoksit zehirlenmesinin önüne geçebilmek için evin mutlaka uygun bir şekilde havalandırılması, soba borularına mutlaka dikkate dilmesi, kapalı ortamda çalıştırılan arabayla aynı ortamda durulmaması bu noktada özellikle trafik polislerimiz ve itfaiye ekiplerimizin gece nöbet şartlarında oldukça dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Boruların ve bacanın her sene temizlenerek kontrol edilmesi evde eğer kombi kullanılıyorsa her sene mutlaka baca ve cihaz bakımının yaptırılması, mümkünse kombinin konut dışarısında balkon gibi mekanlarda konumlandırılması bu eğer mümkün değilse mutlaka kombinin yakınında pencerede bir menfez açılması ve bu menfezin kış şartlarında kapatılmaması gerekmektedir. Salgın süresince hafta sonu kısıtlamalarına bağlı olarak evde geçirilen vakitler artmaktadır. Hane halkı normalden daha büyük bir şekilde evde barınmaktadır. Buna bağlı olarak ta evin ısınma sürecinde karbonmonoksit zehirlenmesi riski artmaktadır. Bunu kontrol edebilmek açısından halkımızın bilhassa sobasına ve kombisine daha dikkatli bir şekilde bakım yaptırması gerekmekte ve zehirlemeye karşı tedbirini alması oldukça önemlidir” dedi.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Alanyaspor 22 38
5. Trabzonspor 21 36
6. Hatayspor 22 35
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 21 40
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 20 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Newcastle 22 22
16. Burnley 21 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16