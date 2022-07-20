Uzmanlardan göz makyajı uyarısı

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, yalnızca göz çevresinde kullanılmak üzere tasarlanmış kozmetik ürünlerin kullanılması gerektiğini belirterek, göz sağlığı açısından makyaj malzemelerinin bir başkasıyla kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Özel Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, göz makyajı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Bazı kozmetik ürünlerinin göz sağlığı için tehdit oluşturduğunu kaydeden Op. Dr. Ali Küçüködük, makyaj yaparken gözleri korumak için izlenmesi gereken temel adımları sıralayarak, “Yalnızca göz çevresinde kullanılmak üzere tasarlanmış kozmetik ürünleri kullanın. Test edilmemiş veya sert kimyasallar içeren ürünlerden kaçının. 3 ay sonra göz makyajınızı atın ve yeni ürünler alın. Enfeksiyona neden olan bakteriler kremsi veya sıvı göz makyajında kolayca çoğalır. Makyaj malzemesi kullanırken göz enfeksiyonu geçirirseniz, kullandığınız tüm göz makyajınızı atın ve enfeksiyon geçene kadar göz makyajı kullanmayın. Ailenizle veya yakın arkadaşlarınızla bile makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın. Mağazalarda makyaj numunesi alırken yalnızca yeni aplikatörler ve birden fazla kullanıcı tarafından kontamine olmamış numuneler kullanın” dedi.

“Düzgün temizlenmezse göz makyajı tahrişe neden olabilir”

Dr. Ali Küçüködük, hassas gözlere sahip olanları uyararak, “Özellikle kolayca alerjik reaksiyon gösterme eğilimindeyseniz, bir seferde yalnızca bir yeni göz makyajı veya bakım ürünü kullanın. İlkine tepki vermediğinizi bilene kadar yeni bir ürün eklemeyin. Hangi malzemeye karşı alerjiniz olduğunu deneyerek bulmaya çalışın. Böylece diğer ürünlerde bunlara dikkat edebilirsiniz. Doktorunuza bildirin, doktorunuz reaksiyona neden olabilecek ürünler ve daha nazik alternatifler hakkında bilgi sahibi olabilir. Makyaj yapmadan önce yüzünüzün ve göz kapaklarınızın çok temiz olduğundan emin olun. Üst veya alt göz kapağının yağ bezlerinin tıkanmasını önlemek için makyajı her zaman kirpik çizgisinin dışına, gözden uzak bir yere uygulayın. Bu bezler, göz yüzeyini koruyan yağlar salgılar. Hareket halindeyken asla makyaj yapmayın. Kirpikleriniz rimel veya başka bir ürünle birbirine yapışmışsa, kirpikleri ayırmak için keskin bir şey kullanmayın. Gece uyumadan önce tüm göz makyajını, özellikle kirpiklere yapışabilen maskarayı çıkarın. Düzgün temizlenmezse göz makyajı tahrişe neden olabilir. Yakın zamanda göz ameliyatı olduysanız, göz doktorunuz makyaj yapmanın güvenli olduğunu söyleyene kadar göz çevresine makyaj yapmayın. Tekrar makyaj yapmaya başladığınızda enfeksiyonlardan kaçınmak için taze, yeni makyaj malzemesi kullanın” diye konuştu.

Ali Küçködük, özellikle özel bakım gerektirebilecek bir göz rahatsızlığı olanların mutlaka doktora danışmaları gerektiğini, aksi takdirde sonuçların çok ağır olabileceğini sözlerine ekledi.