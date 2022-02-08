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Uzmanlardan elektronik sigara uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Volkan Taşkın, elektronik sigaraların daha farklı kanserojen madde içerdiğini kaydederek, elektronik sigaranın ani ölümlere sebep olabileceğini söyledi.

Sağlık 08.02.2022, 09:47
Uzmanlardan elektronik sigara uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Volkan Taşkın, elektronik sigaraların daha farklı kanserojen madde içerdiğini kaydederek, elektronik sigaranın ani ölümlere sebep olabileceğini söyledi.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Konya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Volkan Taşkın, günümüzde elektronik sigara tüketimindeki artışlara dikkat çekti. Sigaraya göre daha az zararlı olarak lanse edilen elektronik sigaraların da en az sigara kadar sağlığa zararlı olduğunu belirten Uzman Dr. Volkan Taşkın, "Elektronik sigaralar, tütün sigaralarından daha farklı kanserojen maddeler içermektedir. Kişilerde akciğer ödemi ile ani ölümlere sebep olabilir. İlerleyen dönemlerde kanser yapıcı etkileri daha net anlaşılacaktır" dedi. Sigara ve tütün ürünlerinin bugüne kadar insanlığa en çok zarar vermiş ve vermeye devam eden zararlı alışkanlıkların başında geldiğini anlatan Dr. Volkan Taşkın, "Maalesef tütün endüstrisi giderek artmaya ve çeşitlenmeye devam etmektedir. Günümüzde sigaranın zararları bilinmesine rağmen yüksek kullanım oranları bulunmakta ve halk sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sigaranın içerisinde yaklaşık 80 tanesi kanserojen olmak üzere 4 bine yakın kimyasal madde bulunduğunu vurgulayan Volkan Taşkın, "Özellikle en tehlikelileri; arsenik, formaldehit, gübrenin ana maddesi amonyak, aseton, pil bataryalarında bulunan kadmiyum gibi maddelerdir“ şeklinde konuştu. Sigaranın aktif veya pasif içiciliği birçok kişide her geçen gün KOAH ve akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklara neden olduğunu aktaran Uzm. Dr. Taşkın, sigaraya maruz kalan hastaların nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma ve solunum yetmezliği gibi çok zorlu bir hastalık sürecine girebileceklerini de söyledi.

"Sigara ile dost olursak, hastalıklar da bizimle dost olur"

Dr. Taşkın sigara bağımlılığı hakkında da bilgiler vererek, "Sigaranın içindeki bağımlılık yapıcı madde nikotindir. Sigara bırakmada en önemli nokta kişinin bırakma konusunda istekli ve kararlı olmasıdır. Nikotin yerine koyma tedavileri ve moraterapi gibi diğer alternatif tedaviler ile destek sağlanabilir. Sigarayı bırakan kişide ilk yarım saat içinde nabız ve kan basıncı normale döner, 6-8 saatlik sürede kandaki karbonmonoksit düzeyi düşer, 24 saatte ise akut miyokard enfarktüsü geçirme riski yarıya iner. Daha sonra geçen günler ve yıllar içinde çeşitli hastalıkların riskinde önemli azalmalar olur. Uzun süre sigara içmiş kişilerin sigarayı bıraksalar bile akciğer kanseri ve KOAH riski azalmakla birlikte devam eder. Bu yüzden 50 yaş ve üzerinde sigara içme hikayesi olan kişilerin mutlaka sağlık kontrolünden geçmeleri önerilmektedir. Sonuç olarak sigara ile dost olursak, hastalıklar da bizimle dost olur. Sağlıklı bir hayat sürmek için sigaradan uzak duralım“ diye konuştu.

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