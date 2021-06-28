Uzmanlara göre düğünden 1 ay önce saç ekimi yaptırılabilir

1 Temmuz itibariyle başlayacak olan yeni kademeli normalleşme tedbirleriyle birlikte, düğünlerde olan kısıtlamalarda kalktı. Bu kısıtlamanın kalkmasıyla evlilik hazırlığında olan bir çok erkek, "Düğün öncesi saç ekimi yapabilir miyim?" sorusunun yanıtını ararken, Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Evlilik hazırlığı yapan çiftler için, estetik görünümde büyük rol oynayan saçların nasıl göründüğü de önem kazanıyor. Bu nedenle birçok erkek düğün öncesi saç ekimi yaptırıyor. Düğünden 1 ay önce yaptıracağınız saç ekimi uygulaması ile istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz" dedi

Son yılların tercih edilen estetik uygulaması olan saç ekiminin, evlilik hazırlığında olan çiftler arasında daha fazla tercih edilen bir işlem haline geldiğini belirten Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Düğün günü çekilecek olan fotoğraf ve videolar çiftler tarafından ömür boyu saklanacak en önemli hatıra. Fotoğraflarda daha güzel çıkmak isteyen çiftler, düğün öncesi çift estetiğine başvuruyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler için, estetik görünümde büyük rol oynayan saçların nasıl göründüğü de önem kazanıyor. Bu nedenle birçok erkek düğün öncesi saç ekimi yaptırıyor. Düğünden bir ay önce yaptıracağınız saç ekimi uygulaması ile istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz" dedi.

Tıraşsız saç ekimi

Erkekler ve kadınlar tarafından günümüzde saç estetiği adına tercih edilen saç ekim operasyonlarının özellikle evlilik hazırlığı yapan çiftler tarafından daha fazla tercih edildiğini belirten Gülgör, "Sadece evlilik için değil; özel günler, törenler gibi vb. için talep edilmektedir. Saç ekimi operasyonları cinsiyet gerekmeksizin uygulanan bir yöntemdir. Düğün öncesi yaptırmak isteyenler için özellikle 1 ila 1.5 ay öncesinden bu işlemi sonuçlandırmalıdırlar. Tıraşsız saç ekimi bu özel günler için kurtarıcı görevi görmektedir. Tıraşsız saç ekimi yaptırmak isteyenler saçlarını kesmelerine gerek yoktur" diye aktardı.

Erkeklerde estetik ilgi arttı

Teknolojinin de yardımıyla özellikle ameliyatsız yöntemlerin gelişmesinin erkekler arasında da estetik müdahale ve operasyonların artmasına neden olduğunu belirten Gülgör, "Günümüzde erkeklerin en çok tercih estetik müdahaleler arasında saç ekimi gelmektedir” dedi.

Saç ekimi öncesi ilk aşamada saç folüküllerinin alınacağı bölgenin tespit edilmesi gerektiğini belirten Gülgör, "Sağlıklı fölüküller cerrah ekip tarafından seçilerek planlama yapılması ve alınmasıdır. Ekilmeye hazır hala gelen foliküller transfer işlemine alınır. Diğer işlemlere nazaran daha çok emek ve zaman isteyen bir işlemdir. Mevcut saçların arasına girilerek yapılan sıkılaştırma işlemleri hastanın doğal görünümünü sağlar. Ön saç çizgisi doğru planlandığında operasyon başarı ile sonuçlanır. Operasyon sonrası ertesi gün pansuman yapılır. Operasyon sonrası 4’üncü gün ilk yıkama ve 10’uncu gün son yıkama yapılarak kişi rutin hayatına hemen dönebilir" şeklinde konuştu.