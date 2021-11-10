Uzmanlar, yoğun bakıma yatış oranlarının artışında aşılanmamanın etkisine dikkat çekiyor

Türkiye genelinde günlük Covid-19 vakaları ile testlerin pozitiflik oranı gün geçtikçe artmakta. Bazı hastanelerde yoğun bakım ünitesine yatış oranlarında da artış gözlenmekte. Uzmanlar, yoğun bakıma yatış oranının artmasının en büyük sebebinin aşılanmamanın olduğuna dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, yeni tip korona virüs ile mücadelede önemli bir rol üstlenmekte. Bu güne kadar yaklaşık 20 bin pandemi hastasına hizmet veren hastanede vakaların ve yoğun bakıma yatış oranlarının artışı dikkat çekmekte.

“Yoğun bakım hastalarında oransal olarak artış görülmekte. Bunun da en büyük sebebi aşısızlar”

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, “Prof.Dr. Feriha Öz acil durum hastanemiz pandemi başladıktan sonra 45 gün gibi kısa bir sürede yapılmış çok güzel hizmet sunan bir hastanedir. Yaklaşık olarak 125 bin metrekare alanda 75 bin kapalı alana yatay mimari ile yapılmış ve özellikle günün gereklerine göre model bir şekilde test edilmiş bir binadır. Öyle ki bin 8 yatağın içerisinde yatakların hemen hepsi tek yataklı olmakla beraber aynı anda 432 tane yoğun bakım yatağına çevrilen yatağın olması, 36 tane diyaliz ünitesinin olması, bilgisayarlı tomografi ve MR’ların varlığı, ameliyathanelerle beraber tam teşekküllü olarak kurulmuş bir hastanedir. Pandeminin başından bu zamana kadar yaklaşık 20 bin pandemi hastasına hizmet vermiş, bu hastalar içerisinden 18 bin hastaya şifa olmuş güzel bir sağlık kuruluşudur. Şu an için hastanemize 280 tane Covid hastası yatarak tedavi görmektedir. 83 tane yoğun bakım hastamız vardır ve maalesef her ne kadar hasta sayımız 25-30 bin bandında olsa da istemediğimiz ve beklemediğimiz halde yoğun bakım hastalarında oransal olarak artış görülmekte. Bunun da en büyük sıkıntısı en büyük sorun aşısızlar olduğu görülmekte. Yaklaşık şu ana kadar 1 buçuk milyon hastaya pcr testi uygulanmış ve aynı zamanda yaklaşık 276 bin hastaya aşı hizmeti vermiş bir sağlık kuruluşu olarak hizmete devam etmekte” diye ifade etti.

Vakalarda artış olduğunu ifade eden Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu “Hasta sayımız 25-30 bin bandı içerisinde seyrediyor. Ancak maalesef hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarında yükselen bir oranımız var. Bunun en büyük sebebi aşısız olanlar. Bu nedenle tavsiye edilen şekilde aşıların yapılmasını bizde rica ediyoruz ve öneriyoruz. Aşılanmayla beraber hem hasta yükümüzün hem de ağır hastaların azalacağını bilimsel veriler ışında görüyor ve tavsiye ediyoruz” diye ekledi.