Uzmanlar Uyarıyor: Yaz Aylarında Kollajen Takviyesi ile Cildinizi Koruyun
Yaz sezonunda dik açılı ve yoğun güneş ışınları, önlem alınmadığı takdirde cilt bariyerinin yıpranmasına, güneş lekelerinin artmasına ve cilt yaşlanmasının tetiklenmesine neden olabiliyor. Zade Vital Medikal Direktörü Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, güneş ışınlarının ciltteki kolajen üretimini azalttığını belirtiyor ve yaz aylarında beraber ciltteki kollajen miktarının azalmasının cilt altı doku kaybına neden olabileceğini ve cildin yüzeyinde görünür değişiklikler oluşmasına yol açabileceğini vurguluyor. Dedeoğlu, kollajen takviyesinin, cildi destekleyebilecek güvenli bir seçenek olduğunu, özellikle balık kollajeninin, cilt için önemli tip 1 kolajeni daha fazla içerdiğinden dolayı tercih edilebileceğini ifade ediyor.
ZADE VİTAL MARİNE KOLLAJEN İLE “DENİZDEN GELEN GÜZELLİK”
Zade Vital Marine Kollajen’in ‘’Sinerjik Sekizli’’ gücü ve farklı kullanım formları içten güzelliği destekleyerek, zamanla azalan ve yapısı bozulan kollajeni yerine koymaya yardımcı oluyor.
Çevresel hasarlarla ve yaşla birlikte ciltteki kollajen miktarı azalıyor ve cilt daha kuru, esnek olmayan, matlık ve kırışıklıkların oluşmaya başladığı bir sürece giriyor. Tip 1 kollajeni barındıran balık kollajeni içeren Zade Vital Marine Kollajen cilt sağlığının korunmasında rol oynuyor.
Zade Vital Marine Kollajen, içeriğinde bulunan balık kollajeni, elastin, hyaluronik asit, üzüm çekirdeği ekstresi, kavundan elde edilen süperoksit dismutaz, çinko, biotin ve C vitamininin etkisiyle güzellik yolculuğunuzu destekliyor.