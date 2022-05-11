Uzmanlar Uyarıyor: Yaz Aylarında Kollajen Takviyesi ile Cildinizi Koruyun

ZADE VİTAL MARİNE KOLLAJEN İLE “DENİZDEN GELEN GÜZELLİK”

Zade Vital Marine Kollajen’in ‘’Sinerjik Sekizli’’ gücü ve farklı kullanım formları içten güzelliği destekleyerek, zamanla azalan ve yapısı bozulan kollajeni yerine koymaya yardımcı oluyor.

Çevresel hasarlarla ve yaşla birlikte ciltteki kollajen miktarı azalıyor ve cilt daha kuru, esnek olmayan, matlık ve kırışıklıkların oluşmaya başladığı bir sürece giriyor. Tip 1 kollajeni barındıran balık kollajeni içeren Zade Vital Marine Kollajen cilt sağlığının korunmasında rol oynuyor.

Zade Vital Marine Kollajen, içeriğinde bulunan balık kollajeni, elastin, hyaluronik asit, üzüm çekirdeği ekstresi, kavundan elde edilen süperoksit dismutaz, çinko, biotin ve C vitamininin etkisiyle güzellik yolculuğunuzu destekliyor.