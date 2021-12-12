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Uzmanlar uyarıyor: "Halı saha maçı öncesi kardiyoloğa görünün"

Son zamanlarda özellikle amatör olarak futbol maçlarının yapıldığı halı saha gibi alanlarda ani kalp durması sonucu ölümlerin arttığına dikkat çeken Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, “Ne yazık ki son zamanlarda halı sahalarda bunu çok sık görmekteyiz. Bu yüzden hastaların ağır, efor gerektiren ve yarışmalı sporları yapmadan önce mutlaka kardiyologlarıyla, kalp hastalıkları uzmanlarıyla görüşmelerinde fayda var” dedi.

Sağlık 12.12.2021, 12:37
Uzmanlar uyarıyor: "Halı saha maçı öncesi kardiyoloğa görünün"

Son zamanlarda özellikle amatör olarak futbol maçlarının yapıldığı halı saha gibi alanlarda ani kalp durması sonucu ölümlerin arttığına dikkat çeken Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, “Ne yazık ki son zamanlarda halı sahalarda bunu çok sık görmekteyiz. Bu yüzden hastaların ağır, efor gerektiren ve yarışmalı sporları yapmadan önce mutlaka kardiyologlarıyla, kalp hastalıkları uzmanlarıyla görüşmelerinde fayda var” dedi.

Futbolseverlerin vazgeçilmezi haline gelen halı sahalarda son dönemlerde yaşanan ani ölümler dikkat çekiyor. Özellikle gençler tarafından sıklıkla tercih edilen halı saha maçlarındaki ölümlerin ani kalp durması nedeniyle olduğunu belirten Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Özen, uyarılarda bulunarak maç öncesi mutlaka sağlık kontrolü yaptırılması gerektiğini söyledi. Halı sahalarda yaşanan ölümlerin tıp dilinde ani kardiyak ölüm olduğunu belirten Uzm. Dr. Özen, “Halı sahalarda gördüğümüz şey ani kalp durması. Bizim tıp dilinde de ani kardiyak ölüm. Bunlar hastane dışındaki ölümlerin en önemli nedenleri. Ani kardiyak ölümler her yaşta görülebiliyor. Bu ortalama olarak bizim elimizde net bir veri olmamasıyla beraber Türkiye’de en az 200 vatandaşımızı ani kardiyak ölümle kaybettiğimizi düşünüyoruz. Ani kardiyak ölüm özellikle kalp hastalığı olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda, doğuştan kalp rahatsızlığı olanlarda daha sık görülüyor. Bu ani kardiyak ölümler erkeklerde 4 kat daha fazla görülüyor. Bu ani kardiyak ölümlerin yüzde 70’inin nedeni kalp damarının tıkanması. Fakat özellikle biz genç hastalarımızda bunu ritim bozukluğu şeklinde görüyoruz. Ölümcül ritim bozuklukları halı sahalarda genç hastalarda daha sık gördüğümüz neden. Ani kardiyak ölüm temel olarak bugün şikayeti olmayan hastanın sebepsiz olarak 1-2 saat içerisinde kaybedilmesi” dedi.

“Son zamanlarda halı sahalarda bunu çok sık görmekteyiz”

Ağır efor sarf gerektiren sporlardan önce mutlaka kardiyoloğa muayene olunması gerektiğini vurgulayan Özen, “Ne yazık ki son zamanlarda halı sahalarda bunu çok sık görmekteyiz. Bu yüzden hastaların ağır, efor gerektiren ve yarışmalı sporları yapmadan önce mutlaka kardiyologlarıyla, kalp hastalıkları uzmanlarıyla görüşmelerinde fayda var. Özellikle yaşınız 40’ın üzerindeyse ve yarışmalı spor yapacaksanız, karşınızda bir rakip varsa mutlaka kontrolden sonra sporu yapmanızda fayda var. Bu ani kardiyak ölümler her yaşta görülebiliyor. Özellikle ailesinde böyle ani kalp ölümü öyküsü olanların, mutlaka ve mutlaka kalp doktoruna gitmesinde fayda var” ifadelerini kullandı.

"Ani kardiyak ölümler engellenebilir"

Toplum tarafından sıkça kullanılan alanlarda ani kardiyak ölümleri engelleyebilmek için yapılabilecekleri anlatan Dr. Özen, “Ani kardiyak ölümleri engellemek amacıyla sosyal olarak da yapılması gerekenler var. Biz bu hastaların çoğunu ritim bozukluklarından kaybediyoruz. İnsanların çok sık yaşadığı yerlerde ve ağır spor yapılan yerlerde, havaalanları, kamu binaları, halı saha ve spor yapılan diğer merkezlere ‘şok aleti’ dediğimiz otomatik eksternal defibrilatör, bunlar bir paket şeklindedir, hastaya direkt bağlanır. Hastada ölümcül bir ritim bozukluğu varsa hastaya müdahale eder. En son yapılan İstanbul Havaalanı’nda bu eksternal defibrilatörlerden bulunuyor. Bunlar eğer yaygınlaşırsa, halı saha, sinema, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında eksternal defibrilatörlerden bulunursa biz bu nedenle kaybettiğimiz hasta sayısını azaltabiliriz” diye konuştu.

“Covid sonrası ani kardiyak ölümün artıp artmadığını gösteren çalışma yok”

Korona virüs nedeniyle ani kardiyak ölümlerin arttığına dair net bir veri olmadığını sözlerine ekleyen Özen, “Covid artık toplumumuzda çok sık. Covid sonrası ani kardiyak ölümün artıp artmadığını gösteren elimizde çok fazla hastayı içeren bir çalışma yok. Az verili birkaç çalışma var. Bunlar da özellikle Covid’den yatış esnasında inmenin ve

kalp krizinin arttığını bize gösteriyor. Ancak Covid sonrası normal hayata dönen hastalarda ani kardiyak ölümlerin arttığını gösteren bir veri yok. Çalışmalar devam ediyor. Ama hastalarımıza özellikle Covid geçirdikten sonra eğer göğüs ağrıları, nefes darlıkları devam ediyorsa bu hastaların da kardiyoloji ya da göğüs uzmanlarına en kısa sürede başvurmalarını öneriyoruz” dedi.

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