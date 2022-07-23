Uzmanlar uyarıyor: "Balkon ve pencereler çocuklar için çok büyük riskler taşıyor"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, havaların ısınmasıyla beraber odaların camlarının ve balkon kapılarının açık tutulduğunu belirterek, emekleyen bebeklerin ve çocukların, bir an bile olsa yalnız bırakılmasının ölümcül sonuçlara yol açacağını bildirdi.

Ortamı veya odayı havalandırmak için açılan camlara ve balkon kapılarına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Akdur: "Ev ortamı, bebek ve çocukların sağlıklarını ve yaşamlarını tehdit eden birçok riski de barındırıyor. Bu nedenle ailelerin ev içinde mümkün olan bütün önlemleri eksiksiz almaları gerekiyor. Emekleyen bebeği ve çocuğu olan aileler, bebek ve çocukların bakımını üstlenen kişiler çok dikkatli olmalıdır. Emekleyen bebekler ve çocuklar camı açık odada, balkon kapısı açık bir bölgede kesinlikle yalnız başlarına bırakılmamalıdır. Sandalye ve diğer tüm mobilyaların pencerelerden uzakta olması, pencerelere takılacak kilit veya parmaklıklar, balkon kapısının kapalı ve kilitli olması da alınacak önlemlerden bazılarıdır” dedi.

Üç yaş altındaki çocukların solunum yolları çok dar olduğu için, ağızlarına aldıkları cisimlerden dolayı boğulma riskiyle karşı karşıya kalabildiklerini belirten Akdur, “Kuruyemişler, şeker, toplu iğne, mücevher, düğme, boncuk, tespih, madeni paralar, tüm küçük cisimler bebek ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalıdır. Bebeklere veya yastıklarına takılan altın ve altını tutan iğneler de risk taşımaktadır. Oyuncaklar, bebek ve çocuğun yaşına uygun olmalı, sivrilen veya parçalanmaya hazır hale gelen oyuncaklara dikkat edilmeli, oyuncaklar düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bıçak, çakı, makas, testere, kesici aletler, tornavida, çivi ve ucu sivri tüm malzemeler, matkap, çekiç gibi aletler, bebek ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde olmalı, bu konuya çok dikkat edilmelidir” ifadelerine yer verdi.