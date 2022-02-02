Uzmanlar uyardı: “Sigara dumanına maruz kalmak da kanser riskini artırıyor”

Medicana Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fuat Özcan, “Sigara içme süresi ve miktarı mesane kanseri riskini arttırır. Maalesef sigara içilmese de sigaraya maruz kalmak mesane kanseri riskini arttırır” dedi.

Medicana Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fuat Özcan, kanserle mücadelenin tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu belirterek, 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle hastalığa dikkat çekildiğini belirtti. Kanserin birçok farklı çeşidinin olduğunu aktaran Doç. Dr. Özcan, mesane kanserinin en sık tanı alan 10. kanser türü olduğunu ifade etti. Mesane kanserine erkeklerde kadınlara oranla daha sık rastlandığını dile getiren Doç. Dr. Özcan, sigaranın kanserdeki en önemli risk faktörü olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Özcan, “Sigara içme süresi ve miktarı mesane kanseri riskini arttırır. Maalesef sigara içilmese de sigaraya maruz kalmak mesane kanseri riskini arttırır. Kimyasal ajanlar, radyasyon ve bazı enfeksiyonlar diğer risk faktörleridir” ifadelerini kullandı.

İdrardaki kan en yaygın belirti

Üroloji Uzmanı Özcan, idrarda kan görülmesinin mesane tümörünün en yaygın bulgusu olduğunu söyledi. Kan veya kan pıhtısının idrarda görülebileceği gibi idrarda kan, sadece idrar tahlilinde saptanabildiğini kaydeden Özcan, şu bilgileri verdi:

“Bununla birlikte sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma gibi şikayetlerle karşılaşılabilir. İlerlemiş hastalıkta halsizlik, yorgunluk, sırt ağrısı, bilinç kaybı gibi farklı belirtiler olabilir. Tanıda hastalığa ve risk faktörlerini ait bulguların değerlendirmesi çok önemlidir. Ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri tanıda yardımcıdır. İdrar sitolojisi, idrar moleküler belirteçleri mesane tümörü tanı ve takibinde kullanılabilir ancak rutin olarak kullanılmamaktadır. İdrar kanalından girilerek idrar kesesinin içi sistoskopi dediğimiz yöntemle incelenir, şüpheli alandan biyopsi alınarak veya bu yapı mesane dışına alınarak tanı konulur.”

Mesane tümörü sık tekrar edebilir

Medicana Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fuat Özcan, tespit edilen tümörün tipi ve mesane tümörünün evresine bağlı olarak tedavi planlamasının yapılabileceğini belirtti. Mesana tümörlerinin sık tekrar edebildiği uyarısında bulunan Özcan, tedavi sürecine ilişkin şunları kaydetti:

“Tedavi seçenekleri arasında mesane içine kemoterapi verilmesi, mesaneye BCG immunoterapisi uygulanması önerilebilir. İleri evre mesane tümörlerinde, uygun hastalarda radikal sistektomi (mesanenin tamamen alınması ve lenf nodlarının çıkartılması) ve idrarın normal yerinden yapılabildiği yeni yapay mesane veya idrarın karından boşaltıldığı ileal kondüit yöntemi kullanılabilir. İleri evre mesane tümörlerinde diğer seçenek kemoterapi ve radyoterapidir.”

Özcan, hastalığın takibinin ve sıklığının hastanın cinsiyet, yaş tümör sayısı, tümörün derecesi, tümörü nüks özellikleri, eşlik eden kanser türü varlığına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini aktardı. Özcan, mesane kanserinde erken tanı, doğru evreleme ve tedavi ile düzenli takibin hastaların yaşam süresini etkilediğini sözlerine ekledi.