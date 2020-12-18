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Uzmanlar uyardı: İnternet üzerinden alınan vitamin hapları ölüme neden olabilir

Korona virüs salgınıyla birlikte vatandaşlar başta vitamin hapları olmak üzere birçok takviye edici hapı ucuz diye internet üzerinden alıyor. Diyarbakırlı eczacı Yağmur Gök Azlal, internet üzerinden satışı yapılan hapların yüzde 100 sahte olduğunu savunarak, hapların tüketilmesi halinde ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi tehlike arz ettiğini söyledi.

Sağlık 18.12.2020, 13:42 18.12.2020, 13:44
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Uzmanlar uyardı: İnternet üzerinden alınan vitamin hapları ölüme neden olabilir

Korona virüs salgınıyla birlikte vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirici vitamin hapları ile takviye edici gıdalara ağırlık verdi. Birçok vatandaş, vitamin hapı, kozmetik ilacı, cinsel gücü artıcı ilaç, zayıflama hapları gibi satışı internet üzerinden yapılan ürünlere yöneldi. Eczacı Yağmur Gök Azlal, Sağlık Bakanlığının bu konuda ciddi uyarılarının olmasına rağmen vatandaşların bu ürünlere yöneldiğini dile getirdi. Azlal, bu ilaçların yüzde 100 sahte ürünler olduğunu, vatandaşın ucuza kaçayım derken ciddi bir şekilde sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

"Ürünler yüzde 100 sahtedir"

Son zamanlarda hem pandeminin getirdiği hem de kış aylarına girilmesiyle birlikte insanların bağışıklık sistemini yükseltme ihtiyacı doğduğunu belirten Yağmur Gök Azlal, bu pazarın gittikçe arttığını dile getirdi. Azlal, “İlaçlar, gıda takviyeleri, dermokozmetik birçok şeyin internetten satışı yapılıyor. Ancak Sağlık Bakanlığının da uyardığı gibi internet üzerinden yapılan bu satışların, ilaçlar ve gıda takviyeleri dahi bu tarz vitaminlerin hiçbirinin denetimi yapılmamaktadır. Hiçbiri bizim güvendiğimiz firmalar üzerinden verilmiyor internete. Ondan dolayı yüksek bir ihtimalle ürünlerin yüzde 100'ü sahtedir. Bizim yaşadığımız durumlar da oldu, hastamız daha uygun fiyatlı diye internetten aldığı herhangi bir güneş kremini ya da bir vitaminde yine aynı şekilde yaşadık. Ürün geldiği zaman sahte olduğunu gördük. Ürünü elimize aldığımız zaman sahte ürün ve orijinal ürün arasında ambalajıdır, ilacıdır, görüntüsüdür, bunlar çoğu zaman aynı da olabiliyor. Bunlar gözle çok ayırt edilebilir şeyler değil. Bu çoğu meslektaşlarım tarafından yapıldı. Firmalara gönderildi ve hiçbir şekilde ürünlerin mesuliyeti alınmıyor. Çünkü tek satış yeri eczanelerdir. Bu yüzden firmalar da internet üzerinde satılan ürünlerin arkasında değiller. İlacı getirip ben bunu aldım, bunu nasıl kullanacağım gibi sorular soruluyor. Ya da gelip buradan ne kullanabilirim, danışmalık hizmeti alıp sonra internetten daha ucuz, ben internetten alayım gibi tepkiler alabiliyoruz halkımızdan. Oluşabilecek yan etkilerini veya hiçbir fayda görmemesini, en iyi ihtimal hasta hiçbir fayda görmez ve en iyi ihtimalle fayda görmediği için aslında kullandığı vitamin doğru değildir diye düşünür. Başka bir doktora gitmeye çalışır. Başka bir vitamin kullanmaya çalışır. Bunlar en iyi ihtimaller" dedi.

"Vitamin ve alınan diğer ilaçlar, hastanın ölümüne gidebilecek birçok yan etkiye sebebiyet veriyor"

Hastanın aynı zamanda yanlış ürün kullanması ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizen Azlal, "Bunun sonucunda da yan etkiler oluşur hastada. Bu yine hastayı bir hastaneye, doktora sevk edecektir. Şu an korona virüs sürecinde en çok vitamin takviyelerinde bunu yaşıyoruz. Halkımız internet üzerinden ucuz vitamin alıyor. Ama aslında öncesi var bu işin. Zayıflama ilaçları olsun hem hafıza hem cinsel gücü artırma amacıyla olsun reklamları sık sık yapılıyor. Bu hastaları yanıltıcı yolda oluyor, bunun yan etkileri oluşuyor. Kalp krizleri oluşabiliyor hastalarda. Böbrek yetmezliği de oluşabiliyor. Yani hastanın ölümüne gidebilecek birçok yan etkiye sebebiyet veriyor bu vitamin ve aldıkları ilaçlar. Bakanlığın çok net bir bildirimi var zaten. Bu tarz ilaç ve ilaç dışı takviye ürünlerin tek satış kanalının eczane olduğunu ve diğerlerinin yüzde 100 sahte olduğuna dair çok net açıklamaları var. Eczanelerde tüm ilaçlar, vitamin ürünlerinin ısı, nem takipleri düzenli olarak yapılıyor. Saklama koşullarının, dağıtım koşullarının düzenli olarak gerçekleştirildiği tek kanal ve bunların Sağlık Bakanlığından olsun, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından olsun, İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından olsun denetimlerinin yapıldığı tek kanal eczanelerdir" şeklinde konuştu

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