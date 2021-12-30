Uzmanlar uyardı: Beden ve ruh sağlığı için günde 30-45 dakika egzersiz

Fizyoterapist Necdet Döner, son zamanlarda bel ve boyun ağrılarının artığına dikkat çekti. Döner, bel ve boyun ağrılarının yanlış duruş, hareketsiz yaşam, stres, fazla kilo, sigara ve iltihap faktörleri olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

Bel ağrılarında manuel terapi yöntemiyle başarılı sonuçlar alınabileceğini söyleyen Fizyoterapist Necdet Döner, bel ve boyun ağrılarında yanlış duruş, hareketsiz yaşam, stres, fazla kilo, sigara, çarpma, düşme travmalarına bağlı iltihap faktörleri, iç organlardan kaynaklı ağrılar oluşabilmekte olduğunu kaydetti Günlük 30-45 dakika düzenli olarak yapılan egzersizler beden ve ruhsal sağlığı açısından son derece faydalı olacağını aktaran Döner, “Bel bölgesi 5 tane omurdan meydana gelmektedir. Her bel ağrısı bel fıtığı anlamına gelmez. Halk arasında bu şekilde yanlış bir inanış vardır. Bel ağrılarınız varsa mutlaka hekiminize başvurunuz. Boyun ağrısının en önemli nedenlerinden birisi duruş bozukluğudur. Doğru uyku pozisyonu ile ağrıları en aza indirebiliriz” dedi.

Bilgisayar ve televizyon karşısında dik durulması gerektiğini öneren Döner, “Başın öne doğru eğilmesi boyun bölgesine binen yükü arttırır. Aynı şekilde telefon kullanırken de baş daima dik durmalıdır. Vücut bir bütündür farklı bölgedeki bir rahatsızlık boyun bölgesine yansıyan ağrı yapabilir. Boyun ağrısı olan kişilerde diyafram kası(C3-5) değerlendirilir. Vücut bir bütün olarak değerlendirilir. Kas spazmı, stres, yanlış postür, kireçlenme, iç organlardan kaynaklı(visseral) nedenlerden olabilmektedir. Boyun ağrısından korunmak için özellikle boynu zorlayan hareketlerden uzak durun. Uzun süre baş öne eğilmiş bir şekilde durmayın, boynu ciddi derecede zorlamaktadır. Stres yönetimine dikkat edin, stres omurga çevresindeki kasları gerginleştirir ve omurgamızı zorlar. Düzenli fiziksel aktivite yapmakta fayda var. Manuel terapi yöntemiyle boyundaki kas spazmı çözülebilir, boyundaki blokajlı eklemleri açmaya yönelik uygulamalar yapılabilir. Manuel terapi ile boyun bölgesindeki kan dolaşımı artar kaslar gevşer ve ağrı azalır” şeklinde konuştu.