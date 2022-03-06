banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin, bağırsak kanserine mi yakalandı?
Putin, bağırsak kanserine mi yakalandı?
Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan
Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak
İşçinin talebi olmasa da ihbar süresi kullandırılacak
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır
2023 Eğitim Vizyonunda Türkiye Eğitim Üssü Olmaya Hazır

Uzmanlar uyardı: Aşırı kilo gebeliğe engel

Uzmanlar, aşırı kiloların gebeliğe engel olabildiğini belirtirken, kilonun hormonal dengeyi bozarak düzensiz adet görmeye ve dolayısıyla gebe kalmayı engelleyebildiği uyarısında bulundu.

Sağlık 06.03.2022, 12:28
Uzmanlar uyardı: Aşırı kilo gebeliğe engel

Uzmanlar, aşırı kiloların gebeliğe engel olabildiğini belirtirken, kilonun hormonal dengeyi bozarak düzensiz adet görmeye ve dolayısıyla gebe kalmayı engelleyebildiği uyarısında bulundu.

Diyarbakır Memorial Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burhan Özel ve Diyetisyen Berçem Gülçek, aşırı kiloların gebeliğe engel ve adet görmede düzensizliklerin meydana geldiğine değindi. Op. Dr. Burhan Özel, yumurtalıkların düzenli çalışmamasıyla adet kanamalarında hem düzensizlik, az kanama ve gebe kalınacak siknusların bozulmasına neden olduğunu ifade etti. Diyetisyen Gülçek ise, annenin ihtiyaçlarını karşılanabileceği bebeğin büyüme ve gelişmesini sağlanabileceği şekilde oluşmuş bir beslenme planına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Aşırı kilo gebeliğe engel olabildiği için ilk önce kilodan başlanılması gerektiğin önerisinde bulunan Op. Dr. Özel, “Kilo, hormonal dengeyi bozarak düzensiz adet görmeye ve dolayısıyla gebe kalmaya engelleyebiliyor. Dolayısıyla hiçbir tedaviye başlamadan önce mevcut kilosunun yüzde 10’nunu verecek olursa kendinden gebe kalma şansı çok artmış oluyor. Diyetisyenden destek almasını mantıklı olacağını düşünüyorum. Sonuç itibariyle spor, beslenme eşitlikleri özellikle son zamanlarda Türkiye’de ve dünyada facefood karbonhidrat ağırlıklı beslenme, düzensiz beslenme gibi şeylerle aşırı kilo alma artmaya başladı. Beslenmesine dikkat ederek sporla birlikte ve diyetisyen desteğiyle beraber bu işi çok rahatlıkla çözebiliyorlar. Kiloyla beraber hormonal denge değişiyor” dedi.

“Kilo arttıkça maalesef düşük riski artabiliyor”

Hormonal denge yumurtalıkların düzenli çalışmasını engellediğini aktaran Özel, “Yumurtalıkların düzenli çalışmamasıyla adet kanamalarında hem düzensizlik, az kanama ve gebe kalınacak siknusların bozulmasına neden oluyor. Hem yumurta kalitesini düşürüyor hem de yumurtaların gelişmesini engelliyor. İstediğimiz boyutta yumurta oluşamıyor. Adet düzensizlikleri başlıyor ve dolayısıyla gebe kalmayı engelliyor. Özellikle iri bebek olsun diye ailenin ha bire yeme, içme alışkanlıkları değişiyor. Bebeğim tombul olsun, bebeğim gelişsin diye önüne gelen her şeyi yiyorlar. Biz buna karşıyız. Normal koşullarda gebelik boyunca düzenli ve dengeli beslenme. Özelikle karbonhidrattan daha fakir protein ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyoruz. Kilo arttıkça maalesef düşük riski artabiliyor” diye konuştu.

Memorial Dicle Hastanesinde görevli Diyetisyen Berçem Gülçek ise, gebelik sürecinde özelikle planlanan gebeliklerde gebelik öncesi vitamin, mineral ve demir depolarının yeterli olabilmesi adına gebelikten üç ay kadar önce düzenli ve dengeli bir beslenme düzenine geçilmesini tercih ettiklerini kaydetti.

Bu süreçte anne adayının mutlaka bir uzman yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir beslenme düzeni oluşturması gerektiğini ifade eden Gülçek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Beden kitle endeksimiz 30’un üzerinde olan anne adaylarımız için ideal kilo aralığına ine bilmesi gebelik sürecinde oluşabilecek kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, gestasyonel diyabet risk faktörlerini oldukça indirgemekte. Oldu da planlanmadan oluşan bir gebelikle karşı karşıya kaldıysak eğer gebeliğin ilk üç aylık döneminde annemizin kilo kaybı yine bir uzman yardımı olmak şartıyla indirgenebilmekte. Bu konuda mutlaka annenin ihtiyaçlarını karşılanabileceği bebeğin büyüme ve gelişmesini sağlanabileceği şekilde oluşmuş bir beslenme planına ihtiyacımız var. Fazla kilosu olan annelerimiz için kilo kaybı ile ideal kilo aralığında olan annelerimiz için ise sabit kilo ile ilk üç aylık dönemin devam etmesine, ikinci üç aylık dönemde ise 1-1,5 kilo, son üç aylık dönemde ise aylık 2-2,5 kiloluk kilo artışını hedeflemekteyiz.”

“Gerekenden fazla kilo artışı, bebeğin büyüme ve gelişimine engelleyici”

İlk üç aylık dönemde hedefin tamamen annenin gebeliği daha konforlu geçirebilmesi adına oluşturulacak bir beslenme olduğunu aktaran Gülçek, “İkinci üç aylık dönemde bebeğin artan vitamin ve mineral ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturulacak bir beslenme düzeni. Son üç aylık dönemde ise omega3, omega6 ihtiyaçlarının artığını dikkate alarak oluşturulacak bir beslenme düzeniyle devam etmekteyiz. Sadece gebelik sürecinde değil, gebelik sonrasında öyle umuyoruz ki emzirme sürecinde annenin depolarının yeterli duruma gelebilmesini hedefliyoruz. Bu süreç içinde yine annemizden olabildiğince bizim belirlediğimiz bir beslenme düzeniyle devam etmesini, artı bir kilo almasını ne bebeğe, ne anneye bir katkı sağlamadığının farkında olmasını istiyoruz. Aksine olması gerekenden fazla kilo artışı, bebeğin büyüme ve gelişimine engelleyici, düşük ya da yüksek kilolu bir bebeğe veya prematüre bir doğuma neden olabileceğinin farkında olmalıyız ki, bu süreç sadece gebelik sürecindeki 9 aylık değil, sonrasındaki süreçte de bebeğin zihinsel gelişimine çok ciddi etkiler oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Sivasspor 27 34
14. Kasımpaşa 28 32
15. Giresunspor 28 32
16. Antalyaspor 27 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 27 46
4. Erzurumspor 27 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 26 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. M. United 27 47
5. West Ham United 28 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 26 32
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 25 31
14. Elche 26 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 27 25
18. Deportivo Alaves 27 22
19. Cadiz 26 21
20. Levante 26 18