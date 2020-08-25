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Uzmanlar spor yapanlara zengin mineralli maden sularını öneriyor

Spor yapanların yiyecek ve içecek seçimlerine çok dikkat etmesi gerektiğini herkes biliyor. İçecek konusuna baktığımızda ise yeterli ve doğru sıvının alınıyor olması hem müsabaka hem de sağlık için yapılan sporda ciddi farklar yaratıyor. İçeriğinde magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi pek çok mineral barındıran ve spor esnasında kaybedilen elektrolitlerin yani minerallerin geri kazanımında üstün etkileri bulunan maden suyu da egzersiz yapanların ideal içeceği haline geliyor.

Sağlık 25.08.2020, 14:32
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Uzmanlar spor yapanlara zengin mineralli maden sularını öneriyor

Düzenli ve yeterli oranda tüketildiğinde vücuttaki sıvı-elektrolit dengesini sağlayan maden suları, yaz aylarında kaybedilen minerali geri kazanmak üzere herkes gibi spor yapanlar için de son derece önemli. Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, uzmanların açıklamaları ışığında egzersiz öncesi ve sonrası maden suyu tüketiminin özellikle potasyum mineralinin geri kazanımda çok büyük etkisi olduğunu dile getirerek mineralli suların bilinçli tüketimini yediden yetmişe herkese tavsiye ediyor.

Vücudun mineral ihtiyacı maden suyu ile karşılanabiliyor

Bir beslenme desteği olarak kabul edilmesi gereken maden sularının değerinin ülkemizde tam olarak bilinmediğini ve tüketim seviyelerinin gelişmiş ülkelere oranla düşük kaldığını kaydeden DemirelUzmanlar yüzde 70’i su olan vücudumuzda kaybettiğimiz suyu yerine koymadığımız zaman bunun hem zihinsel/bedensel enerjimizi düşürdüğünü hem de sindirim sisteminin iyi çalışmamasına sebep olduğunu ifade ediyorlar ve susamadan yani susamayı beklemeden sıvı tüketimini öneriyorlar. Doğal maden suyunun da bu anlamda etkili bir çözüm olduğu dile getiriliyor. Maden suları mineral madde miktarına bağlı olarak zengin, düşük ve çok düşük olmak üzere sınıflandırılıyor. İçeriğindeki 3.297,4 mg/lt mineral madde ile ‘Zengin Mineralli Su’ olarak tanımlanan Avşar Maden Suyu, yüksek oranda potasyum barındırıyor. Vücudun sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması açasından majör öneme sahip olan potasyum aynı zamanda spor yapanların performanslarını arttırır ve kasların doğal biçimde rahatlamasını destekler. Muhteviyatında 96,3 mg/lt Potasyum dışında 2.300 mg/lt Bikarbonat, 756,3 mg/lt Sodyum, 80,1 mg/ lt Klorür, 53,8 mg/lt Kalsiyum bulunduran doğal maden suyumuz ülkemizde üretilen maden sularının içinde en yüksek değerlere sahip. Bu açıdan profesyonel sporcular da sağlık için spor yapanlar da ürünlerimize tereddüt etmeden güvenebilirler.” açıklamasında bulundu.

Soda, maden suyu değil

Ülkemizde çoğu zaman soda ile maden suyunun aynı şey olduğunun düşünüldüğünü söyleyen Tarık Demirel Soda ve maden suyu aynı zannedilen fakat birbirinden çok farklı iki içecek çeşidi. Mineralli su olan maden suyu, yerkabuğunun farklı derinliklerinde doğal olarak oluşan, geçmiş olduğu farklı jeolojik katmanlardan bünyesine aldığı minerallerle zenginleşen yer altı sularıdır. Soda ise içilebilir nitelikte olan herhangi bir suya karbondioksit ilave edilmesi ile elde edilen yapay bir içecek. Maden suyunun içeriğinde bulunan birçok mineralle vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller karşılanabilmekte olup maden suları bu özelliği ile besleyici bir sudur. Sodanın ise böyle bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Tüketicilerimizin öncelikle bu ayrıma dikkat etmeleri gerekiyor” dedi. 

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