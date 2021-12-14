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Uzmanlar Omicron varyantını yorumladı: "Şimdi 6 kişi, kısa süre sonra 6 bin kişi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Güney Afrika’dan dünyaya yayılan yeni varyant Omicron’un Türkiye’de 6 kişide görüldüğü yönündeki açıklamalarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, yeni varyantın bir ay sonra Türkiye’de hakim güç olacağını ifade ederek, “Omicron diğer varyantlara göre çok daha bulaşıcı; ancak daha hafif klinik bulgularla seyrediyor. İki gün sonra virüsün nükleer yapısında bir mutasyon meydana gelirse çok çok daha bulaşıcı ve öldürücü bir hal almayacağının garantisi yok” dedi.

Sağlık 14.12.2021, 11:34 14.12.2021, 11:45
Uzmanlar Omicron varyantını yorumladı: "Şimdi 6 kişi, kısa süre sonra 6 bin kişi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Güney Afrika’dan dünyaya yayılan yeni varyant Omicron’un Türkiye’de 6 kişide görüldüğü yönündeki açıklamalarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, yeni varyantın bir ay sonra Türkiye’de hakim güç olacağını ifade ederek, “Omicron diğer varyantlara göre çok daha bulaşıcı; ancak daha hafif klinik bulgularla seyrediyor. İki gün sonra virüsün nükleer yapısında bir mutasyon meydana gelirse çok çok daha bulaşıcı ve öldürücü bir hal almayacağının garantisi yok” dedi.

İngiliz ve Delta varyantının ardından, dünya gündemine Güney Afrika’dan giren Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Diğer iki varyantlarla mukayese edildiğinde çok hızlı bulaşıcılığı olduğunu dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, diğer varyantlara göre hafif klinik bir tablo ile seyretmesinin bir teselli olduğunu; ancak bu varyantın çok çok daha tehlikeli bir varyantın habercisi olabileceğini söyledi.

Virüs mutasyonlarının her zaman Omicron gibi devam etmeyeceğini dile getiren Prof. Dr. Sakarya, “Virüs, daha fazla bulaşırsa daha çok insan enfekte olacak ve daha fazla mutasyon yaşayacağız demektir. Bizim esas istediğimiz, virüsün insanlarda ciddi hastalık yapabilecek dolaşımını engellemek. Bunun için de yapılacak şey basit, aşılanmak. Omicron, fazla bulaşması dışında çok tehlikeli değil; ama çok çok tehlikeli. Fazla bulaşmak virüsün mutasyonuna neden olan bir şey. Zannetmeyin ki her zaman böyle mutasyonlar olacak. İki gün sonra virüsün nükleer yapısında oluşabilecek bir mutasyon daha öldürücü, çok daha hızlı bulaşan bir hastalık olarak karşımıza gelebilir” dedi.

Türkiye nüfusunun yüzde 56’sının çift doz aşılı olduğunu belirten Prof. Dr. Sakarya, aşılanmış bir kişinin yoğun bakımda tedavi görme riskinin büyük oranda azaldığının altını çizerek, “Bir de işin mali boyutu var. Covid yönünden yoğun bakım tedavisi gören bir hastanın devlete maliyeti ortalama 15 bin lira civarında. Bazı hastalarınki 100 binler seviyesine çıkarken bazı hastalarınki 3-4 bin lira civarında. Çift doz aşının maliyetinin ise yaklaşık 15 dolar civarında olduğunu ve pandemi başından bu yana binlerce kişinin yoğun bakım tedavisi gördüğünü düşünecek olursak, yüzbinlerce kişinin aşılanabileceğini söylemek mümkün. Biz bilim insanları, ‘aşı olun’ çağrısı yaptığımızda bazı aşı karşıtları, ‘hangi firmanın adamısın, ne çıkarın var’ diye cevap veriyorlar. Aşı karşıtı olanlara sormak istiyorum acaba onlar hangi amaca hizmet etmekteler, bunu sorgulamak gerek” şeklinde konuştu.

"1 ay sonra vaka sayısı pik yapacak"

İzmir’de 5 vaka görülmüş olmasının tamamen rastlantı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sakarya, “Önümüzdeki iki ay çok kötü geçecek. Dünya zaten önlemlerini alıyor; ama Türkiye’de alınan bir önlem yok. Ve ne yazık ki insanlar artık Covid’i ciddiye almıyor ve her gün 200’e yakın insan ölüyor. Ocak ayı gibi yeni varyantın pik yapacağı bir döneme gireceğiz. İngiliz varyantı çıktığında Türkiye’de pik yaptı, Delta varyantı çıktığında da aynı şeyleri yaşadık; çünkü bulaşıcıydı. Yeni varyant bu iki varyanttan da daha bulaşıcı. Sayın Bakan rakamı 6 olarak açıkladı; ancak yakında 600, kısa süre sonra 6 bin vaka olacak ve sonrasında hakim güç haline gelecektir. Varyantların gidişatları hep böyle olur" dedi.

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