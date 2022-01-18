Uzmanlar kışın kırık-çıkık vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor

Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hilal Yağar, Yozgat’ta kar ve buzlanma sebebi ile kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış görüldüğünü söyleyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yozgat’ta kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma; yollarda ve kaldırımlarda büyük tehlike oluşturuyor. Hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji polikliniklerinde düşmeden mütevellit kırık, çıkık ve burkulma vakalarında artış yaşanıyor. Karlı dönemlerde buzlanmaya bağlı olarak yaşanan düşmelerde en fazla el ve ayak bileği, kalça, omuz çevresi burkulmaları ve kırılmaları görülüyor.

Yozgat’ta da kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle de Şehir Hastanesinde kırık ve çıkık vakalarına müracaat eden hasta sayısında artış yaşanırken uzmanlar, buzlanmaya karşı vatandaşları yürürken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hilal Yağar, kar yağması ile birlikte düşmelere bağlı kırık ve çıkık oranında artış yaşandığını söyleyerek, “Kar ve buzlanmaya bağlı ortopedi polikliniğimize gelen hasta sayısında artış gözlenmekte. Özellikle el bileği, dirsek ve ayak bileği kırıklarımız artamaya başladı. Özellikle kar ve buzda kaymaya bağlı artışımız oluyor. Vatandaşlarımıza özellikle kar ve buzlu havalarda uygun şekilde kışlık ayakkabılar giymelerini öneriyoruz. Ellerinin cepte yürümemelerini daha çok kısa adımlarla yürümelerini ve böylece düşmeyi engelleyeceklerini düşünüyorum. Bu da vatandaşlarımızın herhangi bir kırık çıkık vakalarıyla karşılaşmalarını engelleyecektir. Karda yürürken mutlaka dikkat etmemiz lazım bu dönemde özellikle yaşlı hastalarımız dışarıya mümkün olduğunca az çıkmalarını ve çıktıkları dönemde ise kendilerini koruyucu ekipmanlar kullanmalarını öneriyoruz” dedi.

Buzda kaydığı için kolu kırılan Saffet Doğan ise “Yolda yürürken buzun olduğunu görmedim. Ayağım kaydı düştüm kolum kırıldı, kolumu alçıya alıyorlar” şeklinde konuştu.