Uzmanından uyarı, soğuk havalarda buna dikkat

Soğuk havalardan olumsuz etkilenen cilt kuruluğunun önlenebilmesi için günde en az 2 litre su içilmesi gerektiğini belirten Cilt Uzmanı Ahmet Akın, kışın fonksiyonu bozulan cildin daha fazla özen ve bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Soğuk havalarla birlikte ciltte kurulukta ortaya çıkmaya başladı. Bazı kişilerin daha fazla sorunu haline gelebilen cilt kuruluğu ile birlikte deri üzerinde çatlaklar ve kanamalar oluşabiliyor. Bu sebeple kışın koruma fonksiyonu bozulan insan cildi, daha fazla özen ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Cildin olumsuz şekilde etkilendiği kış aylarında günde mutlaka 2 litre su tüketilmesi gerektiğini söyleyen Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, alınabilecek bazı önlemlere de değindi.

Kışın koruma fonksiyonu bozulan cildin daha fazla özen bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Akın, “Soğuk hava cildin dış katmanını etkileyerek cildi daha kalın ve kırılgan hale getirdiğini söylemek mümkün. Kış aylarında daha hassas hale gelen, dayanıksızlaşan deri, soğuk havalarda kan dolaşımının da yavaşlaması sonucunda kuruyabilir ve yağ oranı düşerek cildimize zarar verir. Böylelikle nem oranı da azalan cildimizin nem ihtiyacı artar eğer gereken nem oranını sağlayamazsak deride kuruma ve çatlamalar ciltte kanamaya ya da mevcut olan yara var ise daha kötüleşmesine sebep olabilir. Egzamanın yanı sıra kuruluktan dolayı özellikle el ve ayaklarda oluşan çatlaklardan çeşitli mikroorganizmalar cilde yerleşmektedir. Bu mikroorganizmalar çeşitli cilt enfeksiyonlarının da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenlerle kışın koruma fonksiyonu bozulan cilt, daha fazla özene ve bakıma ihtiyaç duyar. Cilt kuruluğunun önlenmesi için bol bol su içmek gerekir. Günde yaklaşık 2 litre su içilmesi önerilir” diye konuştu.

Kullanılacak olan nemlendirici kremleri hakkında bilgiler veren Ahmet Akın, “Kremler tercihe göre gliserin, vazelin, üre, laktik asit ve hyaluronik asit içermelidirler. Bu nemlendiriciler kuruluğu önlemek için soğuk havalarda sıklıkla ve tercihen banyo sonrası nemli cilde sürülmelidir. Ayrıca kullanılan ürünlerin A, C ve E vitamini gibi antioksidanları içermesine de dikkat edilmelidir. Omega-3 desteği almak da soğuk hava şartlarına karşı cildin direncini artıracaktır. Kış meyveleri ve sebzeleri haricinde, tahıllı besinler tüketmek de cilt bakımında dikkat edilmesi gereken diğer bir noktadır” şeklinde konuştu.