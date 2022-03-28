banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Uzmanından uyarı: Sıcak havalarda kalp krizi riski artıyor

Dondurucu soğukların yerini sıcak ve güneşli havaya bırakmasıyla birlikte bazı hastalıklarda artış yaşandığı görülüyor. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala kronik rahatsızlığı bulunanlara uyarıda bulunan Uzman. Dr. Çetin Gül, sıcak havalarda kalp krizi riskinin de arttığına değindi.

Sağlık 28.03.2022, 16:36 28.03.2022, 16:53
Uzmanından uyarı: Sıcak havalarda kalp krizi riski artıyor

Dondurucu soğukların yerini sıcak ve güneşli havaya bırakmasıyla birlikte bazı hastalıklarda artış yaşandığı görülüyor. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala kronik rahatsızlığı bulunanlara uyarıda bulunan Uzman. Dr. Çetin Gül, sıcak havalarda kalp krizi riskinin de arttığına değindi.

Soğuk ve dondurucu hava yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken uzmanlar ise yaklaşan Ramazan ayı öncesi sıcak havada dışarıya çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, kalp hastalıkları ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Ramazan’ın başlamasına sayılı günler kala kronik rahatsızlığı bulunanlara uyarıda bulunan Uzman. Dr. Gül, gölgede dışarı çıkılması, kış aylarına göre daha hafif beslenilmesi ve çok fazla su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Tüm dünyada ve Türkiye’deki en sık ölüm sebebinin kalp hastalığı olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde kalp hastalığının 2 kat arttığını belirtti. Ülkemizde yılda dört yüz bin civarında bir ölüm olduğu düşünüldüğünde bunların yüzde 35-40 arasının koroner arter hastalığından kaynaklandığını belirten Dr. Gül, Trakya Bölgesi’nde ve Edirne’de koroner arter hastalıklarının pandemiyle birlikte ikiye katlandığına dikkat çekti.

Koroner arter hastalığı için risk faktörlerinin en önemli ölümcül ikilisinin şeker hastalığı ve sigara olduğunu aktaran Dr. Gül, Kovid-19 aşısının kalp krizi riskini arttırdığına dair söylentilere de açıklık getirdi.

"Aşıların kalp krizini ve kandaki pıhtılaşma olayını arttırdığına dair bir çalışma yok"

Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan aşıların kalp krizini ve kandaki pıhtılaşma olayını arttırdığına dair bir çalışma olmadığını vurgulayan Dr. Gül, "Pandemi döneminde hepinizin bildiği gibi ülkemiz birkaç yıl eve kapandı. Spor yapanlar sporunu bıraktı. Pandeminin verdiği stresle yeme içme alışkanlığı bozuldu. Hareket kısıtlılığı oluştu. Kimse eskisi kadar yürüyemez, gezemez oldu. Bundan dolayı biraz hepimizin, biz de dahil bu iki üç yıllık dönemde bir kilo artışı, hareket kaybı, hareketsizlik oldu. Bir kaygı, stres bozukluğu gelişti. Bende de mi oldu? Şunla temas ettim, pozitifmiş, masken var mıydı, yok muydu? Bunların hepsi zaten koroner arter hastalığı risk faktörleridir. O yüzden belki koroner arter hastalığında bir iki kat artış oldu" ifadelerine yer verdi.

"Sıcak havalar kalp krizi riskini arttırıyor"

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi kronik rahatsızlığı olanlara uyarıda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, hava sıcaklarının yükselmesine bağlı olarak kalp krizi riskinin de arttığına dikkat çekti.

Ramazandan on beş gün önce kardiyoloji poliklinikleri yoğunluğun iki katına çıktığını ifade eden Dr. Gül, "Top atıldığında ya da iftar için ezan okunduğunda bir acil servise gelip görmenizi isteriz. O bize poliklinikte soru soran işte oruç tutma veya tutarsan iftarda yüklenme dediğimiz hastaların. acilde yirmi tansiyon, on sekiz tansiyon, yirmi iki tansiyon, akciğer ödemi dediğimiz tabloya giren yaşlı kalp hastaları. Maalesef buna bize sorsalar bile hiçbir şekilde engel olamıyoruz. Yaşlı hastalarımızda var. Kalp ve diğer kronik rahatsızlığı bulunanlara gölgede dışarı çıkmalarını ve çok daha eskiye göre, kış aylarına göre daha hafif beslenmelerini, çok fazla su tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

#kalp krizi #Sıcak havalar
Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19