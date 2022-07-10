Uzmanından uyarı: "Öpüşme ve kucaklaşmalar salgını yaygınlaştırabilir"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Kurban Bayramı’nda yapılan öpüşme ve kucaklaşma şeklindeki kutlamalar ve tatil sezonunda kalabalık alanlarda bulunmanın salgını yaygınlaştırabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan rakamlarda vaka sayılarının 57 bin, vefat sayısının ise 25 olarak gündeme gelmesi ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Kurban Bayramı’nda yapılan öpüşme ve kucaklaşma şeklindeki kutlamalar ve tatil sezonunda kalabalık alanlarda bulunmanın salgını yaygınlaştırabileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Türkiye haftalık Kovid-19 vaka haritasına bakıldığında vaka sayısının 57 bin, vefat sayısının ise 25 olduğu belirtildi.

Bakan Koca’dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Omicron’a bağlı vakalar Türkiye’de de artış gösteriyor. Bayramda dikkat etmeli. Maskeyi zaruri kılan ortamlar biliniyor. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu ısrarla öneriyoruz. Aşıya bizim verdiğimiz önemi sizler de verin" diyerek vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

Vaka sayılarının düşüşe geçmesi ile birlikte tedbirlerin gevşetilmesinin ardından maske zorunluluğunun kaldırılması ve aşının unutulması salgının çok daha büyük boyutlara ulaşabilme tehlikesini de beraberinde getirdi. Yaz günlerinde bir parça daha açık mekanları kullanma şansı olduğunu belirten Prof. Dr. Yorulmaz, bu artışın sonbahara kalması durumunda salgının çok daha büyük boyutlara ulaşabilme tehlikesi olduğunu aktardı.

Salgınlar sona ermeden önlemlerin kaldırılmamasının önerildiğini söyleyen TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, salgın bitmeden önlemlerin kaldırılmasının salgının yeniden alevlenmesi gibi bir durumu ortaya çıkarabileceğine vurgu yaptı.

"Yeniden artış trendi içerisinde çok özel bir gündemimiz söz konusu oldu"

Bu öngörünün gerçekleştiğini ve özellikle Kovid-19 gibi RNA virüslerinde mutasyonun da çok hızlı olması nedeniyle yeni varyantların gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Yorulmaz, "BA4-5 diye adlandırılan yeni varyantlar ortaya çıktı. 5. dalganın azalması ile birlikte bu önlemler kaldırılmıştı ama neredeyse 6. dalga gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklanan rakamlarda 57 binlerde vaka, 25 ölü olarak gündeme geldi. Dolayısıyla yeniden artış trendi içerisinde çok özel bir gündemimiz söz konusu oldu" dedi.

"Öpüşme ve kucaklaşma şeklindeki kutlamalar salgını yaygınlaştırabilir"

Tatil dönemi ve Kurban Bayramı’nın salgının yeniden artış riskinin ortaya çıkmasına neden olacak durumlar olabileceğine değinen Prof. Dr. Yorulmaz, "Tatil dönemi başladı. Çoğunun da toplu ulaşım araçlarını kullanarak tatile gitmeye başladı. Risklerden birisi bu. Edirne gibi bölgelerimizde Kırkpınar gibi insanların kalabalık gruplar halinde bir araya gelmelerini sağlayacak etkinlikler de söz konusu oluyor. Tatil yörelerinde de otellerde, plajlarda ve eğlence yerlerinde bir araya gelme söz konusu. Bu da salgının yeniden artış riskinin ortaya çıkmasına neden olacak bir durum bu. Bunun yanı sıra Kurban Bayramı ile birlikte çeşitli alanlarda kalabalık grupların toplanması söz konusu olacak. Kurban kesim yerleri ve bayram ziyaretleri bunlar arasında. Ne yazık ki hala salgın nedeniyle çok fazla öğrenilmemiş bir kötü davranış da bir araya geldiğimizde kucaklaşma ve öpüşme şeklinde bir kutlama. Bu da salgının yaygınlaşması açısından önemli sıkıntılarımızdan birisi" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Yorulmaz’dan vatandaşlara çağrı

Bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yorulmaz, "Çok daha tehlike altında olan yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olan insanlar hastalıktan korunmada tedbirlere uyumu ihmal etmemelidirler. Tüm vatandaşlarımız toplu alanlarda maske kullanmalı ve eğer mümkünse böylesine kalabalık yerlerden uzak durmalarında yarar var. Bakanlığımızın hastalığın seyrinin değiştiğini açıklamasının ardından insanların aşıya olan ilgileri de azaldı. Bakanlığın açıklamasına göre yüzde 85 buçuk civarında Türkiye geneli için ortalama 2 doz aşı olmuş olma oranları. Bu 2 dozun yetmediğini gördük. Dolayısıyla aşıya devam etmekte fayda var. Kovid-19 öldürücü hastalık. Türkiye’de görüldüğü günden bu yana kaybettiğiniz hasta sayısı yüz binlere yaklaştı. Dolayısıyla aşılarımız tamamlamamız gerekmektedir" şeklinde uyarıda bulundu.