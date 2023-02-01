Uzmanından uyarı: “Okulların açılmasıyla influenza vakalarında artış oldu”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük, influenza hakkında uyarılarda bulunarak, “Bu yıl okulların açılmasıyla beraber influenza vakalarında artış oldu, aslında bizim her yıl gördüğümüz bir virüs. Ama bu yıl biraz daha fazla görüyoruz. Çünkü 3 yıl boyunca çocuklarımız evde hastalıklarla çok temas etmedikleri için bağışıklık sistemleri biraz uyku halindeydi. Öksürükler bazen 2-3 haftayı bulabiliyor. Alerjik çocuklarda daha da uzun süre bulunabiliyor” dedi.

Türkiye Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük, son haftalarsa sık görülen enfeksiyonlara ilişkin konuştu. Doç. Dr. Küçük geçmeyen öksürüğün çocukları çok yorduğunu, evin sulu sistem süpürgelerle düzenli olarak temizlenmesinin öksürüğün azalmasına yardımcı olabileceğini ifade etti. Ayrıca Küçük, öksürüklerin alerjik çocuklarda daha da uzun sürebileceği vurgusunu yaptı.

“Bağışıklık sistemleri biraz uyku halindeydi”

Influenza ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Öznur Küçük, “Influenza, bir grip, halk arasında domuz gribi olarak nitelendiriliyor. Influenzanın A ve B tipi var. Biz bu dönemlerde Influenza vakalarına çok fazla rastlamaya başladık. Çünkü pandemiyle beraber çocuklarımız evdelerdi, kalabalık ortama girmiyorlardı, maske takıyorlardı, sosyal mesafeye dikkat ediliyordu. Bu yıl okulların açılmasıyla beraber influenza vakalarında artış oldu. Influenza aslında bizim her yıl gördüğümüz bir virüs. Ama bu yıl biraz daha fazla görüyoruz. Çünkü 3 yıl boyunca çocuklarımız evde hastalıklarla çok temas etmedikleri için bağışıklık sistemleri biraz uyku halindeydi. Şimdi enfeksiyonlarda bir artış var. En çok artışı da influenzada gördük. Influenza sonrası geçmeyen öksürükler, uzun süreli geniz akıntıları daha fazla görülüyor” açıklamasında bulundu.

“Odaların mutlaka havalandırılması gerekiyor”

Çocuk odalarının sık sık havalandırılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Öznur Küçük, “Özellikle ev tozu akarlarında daha fazla görüyoruz, akarlar olan çocuklarımıza bazı korunma yöntemleri söylüyoruz. Ev tozu akarları; canlı, gözle görülmeyen mikroskobik canlılar. Her yerde bulunabiliyorlar. Özellikle evlerde, yorganlarda, yastıklarda, halılarda ve perdelerde bulunabiliyor, tamamen uzaklaştırmak mümkün değil ama onu daha azaltabiliyoruz. Bunun için odaların mutlaka havalandırılması gerekiyor. Özellikle çocuklarımız okuldayken. ‘Kışın odayı açmayalım üşür’ demeyelim, çocukları başka bir odaya alalım ve mutlaka odalarını havalandıralım. Mutlaka yatak, yorgan, yün battaniye, yün yorgan, kaz tüylerini kullanmalarını çok tercih etmiyoruz. Özel çarşaf kullanmalarını istiyoruz. Odaların havalandırılması dışında çocukların odasında yer alan peluş oyuncakları uzaklaştırmalı, çok oyuncak yığını içinde olmamasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ev temizliğine de dikkat çeken Doç. Dr. Küçük, “Büyük halıları tercih etmiyoruz, halı kullanmak zorundaysak daha küçük, kilim tarzı halıları, kalın perdeler yerine daha ince perdeler tercih ediyoruz. Evin temizliğinde yatak ve yorganın değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle haftada bir, gerekirse haftada iki üç kez değiştirilmeli fakat bu ev temizliğinde normal kullandığımız süpürgeler yerine vakumlu, hepa veya suya çeken tarzda süpürgeler tercih ediyoruz. Çünkü normal süpürgelerle alındığında, temizlendiğinde o akarlar tekrar çevreye yayılabiliyor. Ama vakumlu olduğunda, hepa filtreli olduğunda veya suya çeken süpürgelerde suyu lavaboya atıyorsunuz ve temizlenmiş oluyor. Tamamen öldürmek mümkün değil ama ortamdan uzaklaştırmak gerekiyor. Bu ev tozu akarları özellikle nemli ortamda daha çok çoğalıyorlar. O yüzden nem oranına dikkat etmek gerekiyor. Ev temizliğinde yatak ve yorganın da süpürülmesi gerekiyor” diye belirtti.

“Öksürükler, alerjik çocuklarda daha da uzun süre bulunabiliyor”

Enfeksiyonların alerjik çocuklara etkilerine de değinen Doç. Dr. Küçük, “Bu öksürükler bazen 2-3 haftayı bulabiliyor. Alerjik çocuklarda daha da uzun süre bulunabiliyor. Bunların sebebi, çok sık enfeksiyonlar geçirilmesi. Alerjik çocuklarda alacağımız önlemlerle beraber biz bu öksürüklerin süresini azaltabiliyoruz. Bu önlemler sadece alerjik çocuklar için değil, esasında tüm çocuklarımız için geçerli. Yani ev tozu akarları, alerjik çocukları etkiliyor ama enfeksiyon sırasında da burun tıkanıklıklarını tetikleyebiliyor. O yüzden alacağımız önlemler tüm çocuklar için faydalı ve bu geçmeyen öksürükleri azaltmış olur” dedi.