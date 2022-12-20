Uzmanından uyarı: "Kış mevsimi kalp sağlığını etkiliyor, C vitamini kalp sağlığını koruyor"

Kış mevsimini etkisiyle oluşan soğuk havalarda vücudun bağışıklık sisteminde normalden fazla zayıflama olabileceğini söyleyen Uzman Dr. Raif Kılıç, soğuk havanın kalp damarlarının büzüşmesine neden olduğunu belirtti.

Kış mevsimlerinde grip ve zatürre gibi birçok hastalık giderek daha sık görülüyor. Ancak soğuk havalar sadece bu hastalıklara yakalanma riskini değil, aynı zamanda kalp sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.

Diyarbakır Memorial Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Raif Kılıç, kış aylarında vücuttaki ısının korunması için kalbin daha fazla efor sarf ettiğini ve kalbin bundan dolayı yorulabileceğini ifade etti.

“C vitamininden zengin beslenilmesi ve yeterli sıvı alınmasını önermekteyiz”

Kalbi besleyen damarların soğuk geçen mevsimlerde büzüştüğünden dolayı, kalbin yeterince oksijenlenmediğini belirten Kılıç, “Bu da kalpten kaynaklı göğüs ağrısı ve kalp krizine sebep olabilmektedir. Hastalarımızın kalın ve yünlü giysiler giymesini tavsiye ediyoruz. Soğuk havalarda özellikle dışarıya mümkünse çıkılmaması, çıkılacaksa eğer boğazlı veya atkı takılmasını öneriyoruz. Baş kısmının yine bere gibi giysilerle korunmasını tavsiye ediyoruz. Göğsün özellikle soğuk havaya direkt maruz kalmaması için ceket ve mont gibi önü kapatılabilen giysilerin önünü muhakkak kapatılması gerekmektedir. Hastalarımızın özellikle C vitamininden zengin beslenmesini ve yeterli sıvı almasını önermekteyiz” dedi.

“Kalp hastalığı olanların grip ve zatürre aşılarını yapmalarını öneriyoruz”

Özellikle kış aylarında görülen grip ve zatürre gibi hastalıkların da kalp rahatsızlığı olanları olumsuz etkilediğine vurgu yapan Kılıç, “Kışın sıklıkla görülen grip ve zatürre gibi enfeksiyonlar da özellikle kalp yetmezliği olan hastalarımızda durumu kötüleştirmekte, hastaneye yatışları arttırmakta ve maalesef bazılarını da bu sebepten dolayı kaybedebilmekteyiz. Bu yüzden kalp hastalığı olan hastalarımızın muhakkak grip ve zatürre aşılarını yapmalarını öneriyoruz. Ayrıca gripte kullanılan dekonjestan dediğimiz maddeleri içeren ilaçların kullanımı da yine kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğinden o tür ilaçların hastalarımız tarafından kullanmamalarını tavsiye etmekteyiz” diye konuştu.