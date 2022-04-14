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Uzmanından uyarı: “Kalp hastası olmayı beklemeden önlemlerinizi alabilirsiniz”

Kalp hastalıkları için önlem alınması gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Ekber Ataş, “Sağlıklı bir kalp, sadece kalp hastalıklarından korunmak için değil, şimdi ve ileriki yaşlarınızda hayatın tadını çıkarmak için yeterli enerjiye sahip olmanız açısından da önemlidir” dedi.

Sağlık 14.04.2022, 13:22
Uzmanından uyarı: “Kalp hastası olmayı beklemeden önlemlerinizi alabilirsiniz”

Kalp hastalıkları için önlem alınması gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Ekber Ataş, “Sağlıklı bir kalp, sadece kalp hastalıklarından korunmak için değil, şimdi ve ileriki yaşlarınızda hayatın tadını çıkarmak için yeterli enerjiye sahip olmanız açısından da önemlidir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş, 11-17 Nisan Kalp Haftası nedeniyle kalp hastalıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sağlıklı bir kalp için dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş, tüm dünyada 2 ölümden birinin sebebinin kalp hastalıkları olduğuna dikkat çekti. Uzm. Dr. Ataş, "Bu durum Kalp Haftası’nın önemini daha çok artırıyor. Ayrıca kalp hastalıkları milyonlarca insanın da yaşam kalitesini düşürür. En yaygın kalp hastalığı, koroner kalp hastalığıdır. Koroner arterlerin iç çeperlerinde biriken yağ zerrecikleri (kolesterol) sebebiyle meydana gelir. Bu yağ tabakası yıllar boyunca biriktikçe, arter çapları giderek daralır ve kan akışının yavaşlamasına veya hatta tamamen durmasına sebep olur. Kan akışı sınırlandırıldığında, göğüs ağrıları (anjina) ortaya çıkabilir. Kan akışı ciddi ölçüde azaldığında veya tamamen kesildiğinde, kalp krizi meydana gelebilir" diye konuştu.

Kalbiniz için sigarayı bırakın

Kalp sağlığı için sigaranın bırakılması gerektiğine işaret eden Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş, "Sigara koroner kalp hastalıklarını, hızlandırıcı faktörlerin en önemlilerindendir ve direkt olarak akciğeri etkilediği için kalp ameliyatı olan hastalarda da ameliyat sonrası ciddi sorunlara neden olmaktadır. Sigara, kardiyovasküler kalp ölümlerinin beşte birinin sorumlusudur. Sigaranın iyi kolesterolü düşürdüğünü, kan akışını zorlaştırdığını ve yüksek kan basıncına yol açarak, kan damarlarına zarar verdiğini bilmekteyiz" şeklinde konuştu.

Strese dikkat edilmeli

Strese dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Ataş, "Stres vücutta salgılattığı çeşitli hormonların oluşturduğu tahribat sonucu başta kalp olmak üzere tüm vücuda olumsuz etki yapar. Stres anında nefes alıp verme, tansiyon, kalp hızı, katekolamin düzeyleri artar. Bütün bunlar, koroner arter hastalığı için bir risk faktörü olarak sayılabilir. Sadece stresin değil, ağır iş yükünün yani fiziksel stresin de enfarktüs geçirme riskini yüzde 10 gibi bir oranda artırma etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Aniden sinirlenme durumunda kalp krizi geçirenler de ise bu durum saniyeler içinde yükselen adrenalin seviyesine bağlı olarak açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

Yüksek kolesterol kalp düşmanı

Kolesterolün vücuttaki her hücrede bulunan bir yağ çeşidi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ataş, şu bilgileri paylaştı:

"Yağların sindiriminde, hücre zarında yapıtaşı olarak ve bazı hormonların yapımında görevleri vardır. Fazla miktarda olması ise zararlıdır. LDL kolesterol yani kötü kolesterol, kanda yağların damar duvarında birikmesine sebep olarak ateroskleroz (damar sertliği) denilen bir çeşit damar hastalığına yol açar. Damar sertliği nedeniyle damar zamanla daralarak kanın geçmesine izin vermez ve kalp krizine neden olur. Eğer damar tıkanması beyin damarlarında olursa felç meydana gelebilir. HDL kolesterol (iyi kolesterol) kandan yağları toplayarak, parçalanmak üzere karaciğere götürür. HDL miktarının artması damar sertliği riskini azaltarak damarlarımızı dolayısıyla da kalbimizi ve beynimizi korur. HDL’nin artmasını sağlamanın en kolay yolu egzersiz yapmaktır.”

Egzersiz yapın

Sağlıklı bir kalp için daha fazla hareket edinmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Ataş, “Vücudunuz kalorileri yakmıyorsa, onları yağ olarak depolar. Bunun fazlası da daha yüksek trigliserid ve kötü kolesterol anlamına geliyor. Bu da kalbiniz için kötü bir haberdir. Her gün 30 dakikalık egzersiz yapmayı hedefleyin, bu süreç, üç adet 10’ar dakikalık seanslardan oluşabilir. Günde yapılan 30 dakikalık egzersizin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaktadır” dedi.

Sağlıklı bir kalbin, sadece kalp hastalıklarından korunmak için değil, şimdi ve ileriki yaşlarda hayatın tadını çıkarmak için yeterli enerjiye sahip olma açısından da önemli olduğunu ifade eden Dr. Ali Ekber Ataş, kalp hastalıklarının kadın-erkek, genç-yaşlı demeden herkesi ilgilendirdiği sözlerine ekledi.

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