Uzmanından uyarı: “Ekim-mayıs ayları Türkiye için grip salgını dönemi”

Türkiye’de mevsim geçişleri ile birlikte düşen hava sıcaklıkları, grip hastalıklarının sayısını arttırdı. Uzmanlar, özellikle ekim ile mayıs ayları arasında gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini belirterek, insanların kovid-19 pandemisinde olduğu gibi kurallara uyması gerektiğini, özellikle kovid-19 hastalığı tedavisi bitiren kişilerin ‘kronik hasta’ olarak adlandırıldığından grip aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

“Kovid-19 hayatımızda solunum yolu enfeksiyonu virüsü olacaktır”

ODÜ Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, “Artık tüm dünya olarak kovid-19 sayfasını kapattık diye düşünüyorum. Kovid-19 sayfasını kapatmış olmamamız bizim viral enfeksiyonlar sayfasını kapatmış olmamız anlamına gelmiyor. Kovid-19 bundan sonra bizim hayatımızda bir solunum yolu enfeksiyonu virüsü olacaktır. Aynı zamanda bizim grip diye adlandırdığımız ve eylül ayından sonra başlayan çok ciddi salgınlarla, kimi zaman domuz gribi, kimi zaman ise kuş gribi adı altında da farklı varyasyonlar ile aynen kovid-19’da da gördüğümüz grip virüsü de varyasyon geçirerek, çeşitli şekilde karşımıza çıkan grip dönemine başladık” dedi.

“Ekim-mayıs ayları Türkiye için grip salgını dönemi”

Enginyurt, ekim ayı itibariyle mayıs ayı sonuna kadar Türkiye için grip salgını dönemi olduğunu ve özellikle yaşlıların imkan dahilinde maske kullanmaya devam etmeleri gerektiğini ifade ederek, “Bunun için yapılması gereken şeyler aslında kovid-19’da çok tekrar ettiğimiz önlemlerle aynı. Bizlerin sosyal mesafeye çok dikkat etmesi lazım, kalabalık mekanlarda mümkün olduğu kadar sosyal süre dediğimiz kısa sürede işlemlerimizi halledip çıkmamız lazım. artık mümkünse özellikle ileri yaştaki insanlarımıza maskeyi sürekli olarak takmalarını öneriyorum. Bağışıklık sistemi düşükse de sürekli olarak takmalarını öneriyorum. Yani kovid-19’daki işlemlerin aynısını grip için de uygulamamız lazım” şeklinde konuştu.

“Grip aşısı hayati önem arz ediyor”

Bu süreçte iyi ve düzenli beslenme ile bol sıvı tüketmenin önemli olduğuna değinen Enginyurt, grip aşısının da önemine değinerek, “Bizim elimizde grip için yıllardır olan bir silahımız var; grip aşısı. Bunu bir yaşından sonra toplumun her kesimine, özellikle yaşlılar ile bağışıklık sistemi düşük olanlara, kronik hastalığı olanlara da muhakkak, sağlık çalışanlarına da öneriyorum. Sisteme düştü ama sosyal güvencesi karşılamıyor ise vatandaşlarımız bunu kendi imkanları ile satın alarak, kendi sağlıklarını korumak açısından yaptırmalı” ifadelerine yer verdi.

Grip olan öğrencilerin, hastalık bitinceye dek okula gitmemesi gerektiğini ve muhakkak doktora gidilmesin önemli olduğuna değinen Enginyurt, “Okul dönemi en fazla bulaşın olduğu yerler. Bu nedenle de grip enfeksiyonu çok hızlı yayılıyor, bunun önüne geçmek için çocuklarımızın tedavi sürecini tamamlaması gerekiyor” diye konuştu.

Enginyurt, kovid-19 hastalığını geçiren hastaların vücutlarında buna bağlı bazı kalıcı hasarlar kaldığını, bunların ‘kronik hasta’ olduklarını ve grip aşısının bu kişiler için de önemli olduğunu sözlerine ekledi.