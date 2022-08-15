Uzmanından uyarı: “Çocuğunuzu okul öncesi sağlık kontrolünden geçirin”

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, çocukların okullar başlamadan mutlaka sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini söyledi.

Okulların açılmasına az bir süre kaldığını hatırlatan VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, başarıya giden yolun sağlıklı olmaktan geçtiğini vurgulayarak uyarılarda bulundu.

“Sağlıksız bir çocuktan akademik başarı beklenmez”

Bütün anne babaların çocuklarının mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler olmasını arzu ettiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Çocuğumuzu okul dönemine en doğru şekilde nasıl hazırlamak için öncelikle tamamen sağlıklı olduğundan, okula başlayacak olgunluğa ulaştığından emin olmak zorundayız. Çünkü sağlıklı olmayan bir çocuktan akademik bir başarı bekleyemeyiz” dedi.

“Rutin muayeneler ve tetkikleri yapılmalı”

Okul çocuklarının rutin muayenelerinin, tetkiklerinin, gelişim testlerinin yapılması, tespit edilen vitamin eksiklikleri tamamlanması hastalıkların tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Görmesinde sorun varsa, bu sorun giderilmeli, işitmesindeki problemlerin sebebi neyse bulunup tedavi edilmeli. Metropolitan okul olgunluğu testi gibi yaşına uygun testler yapılmalı, sorun var ise tedavi planlanmalıdır. Bu sağlık kontrolleri okul başlamadan mutlaka yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

“Abur cuburdan uzak durmalılar”

Okullar başlamadan önce çocuklara check-up yaptırılmasının ihmal edilmemesini öneren Dr. Öğr. Üyesi Şen, “Dengeli ve sağlıklı beslenme, çocuklarımızın büyüme ve gelişmelerinin sağlanmasında ve hastalıklara karşı kendilerini koruyabilmeleri için çok önemlidir. Abur cubur tüketiminin başta diş sağlığı, mide-bağırsak hastalığı, obezite gibi birçok hastalığa davetiye çıkaracağı unutulmamalıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için D vitamini, balık yağı, bitkisel besin takviyeleri gibi ilaçlar hekim gerekli görürse kullanılmalıdır. Unutmayalım ki akılcı olmayan, gelişi güzel ilaç kullanımı yarardan çok zarar getirir. Tüm çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim yılı dilerim” diyerek açıklamasını sonlandırdı.