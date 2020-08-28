Uzmanından tatil sonrası ölü deri uyarısı
GÜZELLİK ATÖLYESİ KURUCUSU GÜZELLİK UZMANI ÖZCAN YALINKILIÇ ÖZAYDIN, TATİL SONRASI VÜCUTTA BİRİKEN ÖLÜ DERİLERİN ATILMAMASI HALİNDE VÜCUTTA MATLAŞMA VE LEKELENMELERİN MEYDANA GELEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Güzellik Atölyesi kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, tatil sonrası vücutta biriken ölü derilerin atılmaması halinde matlaşma ve lekelenmelerin meydana gelebileceğini söyledi.
Güzellik Atölyesi kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, yaz aylarında tatil sonrası özellikle daha sık rastlanan ölü deri ile ilgili vatandaşları uyardı. Güneş, havuz, denizle birlikte derinin üzerinde oluşan tabakalar ve ölü hücrelerin soyulacağını belirten Özaydın, "Cildimiz her gün ölü derileri belli bir düzeyde atacak şekilde tasarlanmıştır ancak havuz, deniz, güneş ve kullanılan ürünlerle ölü cilt hücrelerini eziyoruz. Bu da doğal dökülme sürecimizi ve hücre devir hızımızı yavaşlatarak eski cilt hücrelerinin birikmesine yol açıyor. Ölü deriden arınamadığınız zaman cildiniz doğru bir şekilde kendini yansıtamaz böylece matlaşmaya neden olur, sadece bu da değil sık sık ölü cilt hücrelerinin birikmesi tıkanmış gözenekler nedeniyle cildinizde leke oluşabileceği anlamına da gelir. Cilt hücrelerini canlandırmak ve ölü hücreleri yok etmek için tatil dönüşü haftada 2-3 kez peeling yapılması gerekiyor. Herkes ölü deriden kurtulmanın önemli olduğunu söylüyor olabilir ancak vücudunuzdaki tüm bölgeler için dikkatli olmanız gerekiyor. Normal peeling veya meyve asiti peelingleri fark etmez cildimizin vücudumuz üzerindeki etkisini atması için ölü derilerden kurtulması gerekir. Vücut için şeker peelingi, 6 yemek kaşığı toz şeker, 3 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı vücut losyonu veya nemlendirici krem, hazırladığımız peelingi ovalayarak dairesel hareketlerle uygulamanızda fayda var. Etkiyi arttırmak ve derinizin kolayca yerine gelmesi, nem kaybetmemesi için bolca su için" dedi.
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