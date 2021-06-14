Uzmanından saç ekimine ilişkin öneriler

Medikal saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, saç ekiminin saç dökülmesi sorunu ya da saç kaybı yaşayan kişilerde seyrelme ve kellik sorununa doğal ve kalıcı bir çözüm yolu olduğunu belirterek, ekimlerde hastaların yüzde 80’inde ekilen saçların yüzde 60-80 oranında tuttuğunun tespit edildiğini söyledi.

Medikal saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, saç ekimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saç ekiminin, saç dökülmesi sorunu ya da saç kaybı yaşayan kişilerde seyrelme ve kellik sorununa doğal ve kalıcı bir çözüm yolu olduğunu belirten Uğur, tercih edilen yönteme göre kişinin dökülmemiş bölgelerinde yer alan saçların analiz edildiğini ve nakledilecek saçların alınacağı bölgenin işlem için hazırlandıktan sonra uygun durumdaki saç köklerinin tek tek toplandığını söyledi. Uğur, "Tüm kıl kökleri toplanıldıktan sonra bunların ayrılma işlemine geçilir. Ardından açılan kanallara kökler tek tek yerleştirilir. 14. gün alınan kabuklarla eski görünüme kavuşulur. Saç ekiminde her hasta için hedef, mümkün olduğu kadar doğal ve yoğun görünüm elde etmektir. Saç ekimi, çeşitli nedenlerle saç açıklığı oluşmuş ya da yüzde 50’den fazla seyrelmiş alanlara, dökülmemeye kodlanmış alandan alınan saç köklerinin dökülmenin olduğu bölgeye uygun tekniklerle nakledilmesidir. Bu işlemde kişinin kendi saç-kıl kullanıldığı için herhangi bir hastalık bulaşması ya da vücudun ekilen saçları kabul etmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Saç ekimi üç aşamadan oluşur, lokal anestezi yapılması ve mikro motor yardımıyla alınması, kanalların açılması, açılan kanallara yerleştirilmesi. Hastanemizde saç analizi için profesyonel saç analiz cihazlarından yararlanılmaktadır. Bu kapsamda hastanın operasyona uygun olup olmadığı ve saç yoğunluğu bu cihaz vasıtasıyla tespit edilmektedir. Bu analiz, sonuç hakkında daha doğru bir beklenti oluşmasını sağlamaktadır. Uluslararası yapılan pek çok tıbbi araştırmada, saç ekiminde hastaların yüzde 80’inde ekilen saçların yüzde 60-80 oranında tuttuğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla yapılacak doğru işlemle birlikte hastaya operasyon sonrası yapılacak kan tahlilinde de tespit edilen saç için gerekli vitamin vb. eksikliği için de doktor tarafından uygun medikal tedavi reçetelendiği takdirde bu oranın yüzde 90-98 seviyelerine çıktığı görülmüştür. Bu kapsamda, hastanemizdeki operasyonların sonrasında her hasta için reçete verilmekte olup saç ekim sürecinden maksimum fayda elde edilmektedir" dedi.