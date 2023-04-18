Uzmanından Ramazan Bayramı’nı sağlıklı geçirmenin püf noktaları

Ramazan ayı boyunca yeme içme alışkanlıklarındaki farklılıkların metabolizmada değişiklikler meydana getirdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gül Uygun, “Bayramı farklı bir beslenme düzeninden normal beslenme düzenine geçiş için bir aşama olarak görebiliriz. Bu geçiş çok keskin ve ani değil, yumuşak ve kontrollü olmalıdır” dedi.

Ramazan Bayramı’nda aniden mideye yüklenmenin doğru olmadığı dile getiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Gül Uygun, kontrollü bir şekilde beslenme yapılması gerektiğini belirterek, bayramı sağlıklı geçirmenin püf noktalarını paylaştı.

“Midenize aniden yüklenmeyin”

Mideye aniden yüklenilmemesi gerektiğini vurgulayan Uygun, “Bayramı farklı bir beslenme düzeninden normal beslenme düzenine geçiş için bir aşama olarak görebiliriz. Bu geçiş çok keskin ve ani değil, yumuşak ve kontrollü olmalıdır. Ramazan ayı süresince kısıtlı beslenmek, öğün sayısının azalması, egzersize de pek imkân olmaması sonucu metabolizmamız yavaşlar. Ramazan boyunca azalan öğün ve küçülen porsiyonları birden artırmak mide yanmaları ve bağırsak problemlerine, sağlıksız kilo alımına neden olabilir” diye konuştu.

“Dengeleme yapın”

Tatlı tüketimine dikkat çeken Uygun, şu bilgileri paylaştı: “Genel olarak bayramda, yılın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok miktarda tatlı tüketimi olmaktadır. O nedenle, bu süreçte kilo vermek gerçekçi bir hedef olmayacaktır, kilonuzu ve sağlığınızı korumanız yeterlidir. Porsiyona dikkat ederek yemek ve dengelemek çok önemli. Bayram tatlılarını dengelemek için kahvaltıda hafif seçimler ile öğle ve akşam yemeklerinde salata ve sebzeye ağırlık verin. Böylelikle daha az kalori almış olursunuz. Yemeklerinizi hazırlarken, fırınlama, buğulama, haşlama yöntemlerini kullanın, kızartma yöntemini tercih etmeyin. Yemeklerin yağ ve tuz oranını azaltıp baharatlarla zenginleştirebilirsiniz”.

“Kahvaltı öğünü önemli”

Bayram sabahına kahvaltı ile başlanması gerektiğinin altını çizen Uygun, “Bayram sabahına mutlaka kahvaltı ile başlanmalı, bu kahvaltının içeriği de proteinlerden, yağlardan ve karbonhidrattan dengeli olmalıdır. Yumurta, peynir, zeytin, ceviz, bol yeşillikler, tam tahıllı ekmeğin bulunduğu bir kahvaltı tercih edilebilir, bu kahvaltı gün içerisindeki kan şekerinizi dengelemede fayda sağlayacaktır” dedi.

“Su tüketimi aksatılmamalı”

Düzenli bir sindirim sistemi için su tüketiminin önemine değinen Uygun, “Ramazan ayı boyunca gün içinde su tüketmemeye alışmanın dışında bayram boyunca da çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması, su tüketimini ikinci plana atmaktadır. Düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için günde 8-10 bardak su içmeyi unutmayın” ifadelerini kullandı.

“Gün içinde kısa yürüyüşler yapılmalı”

Sindirim sistemini rahatlatmak, hazımsızlık şikayeti çekmemek için yürüyüşlerin ve fiziksel aktivitelerin mutlaka yapılmasını gerektiğini söyleyen Uygun, “Her gün düzenli yapılan fiziksel aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilemekte, oruç tutma nedeniyle azalan metabolizma hızının artmasına imkân sağlamaktadır. Bayramlar; kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyonu olanlar için daha büyük risk taşıdığından, bu kişiler beslenmelerine daha fazla özen göstermeli, yediklerine daha da çok dikkat etmelidir” ifadelerini kullandı.