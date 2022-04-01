Uzmanından Ramazan ayında beslenme tavsiyeleri

Ramazan ayında hızlı yemek yemenin sağlığa zararlı olduğunu ve istenmeyen sindirim problemlerini yanında getirebileceğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Melek Atabey, vatandaşlara beslenme tavsiyelerinde bulundu.

Diyetisyen Melek Atabey, Ramazan ayına yönelik sağlıklı beslenme konusunda önemli önerilerde bulundu. Ramazan ayı boyunca tatlı tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Atabey, çorba sonrası mola verilmesi gerektiğini söyledi. Çok hızlı yemek yemenin sindirim problemlerini beraberinde getirdiğini söyleyen Atabey, “Bir anda çok fazla yemek çok hızlı yemek, bol su içmek ya da az su içmek, aniden yemek gibi problemler bir takım sindirim sorunları beraberinde getirebilir. İlk önerim iftarda öncelikle bir bardak suyla iftarımızı açtıktan sonra, bir hurma ya da bir zeytin yemek çok iyi bir seçenek. Kan şekerimiz biraz dengeye gelmiş olacaktır. Ardından da çok baharatlı olmayan bir çorbayla iftarımıza devam etmek gayet iyi bir tercihtir. Çorba midemize yumuşak bir geçiş sağlar, hazımsızlığımızı önler, kan şekerimizi dengeye getirir. Bu hurma, su, çorbadan sonra dikkat etmenizi istediğimiz bir nokta var ki o da 15 dakikalık bir mola vermek, kan şekerimizin ani yükselmesini önlemek bazı sağlık problemlerinden kaçınmak adına çorbanızı içtikten sonra yaklaşık 10-15 dakika bir ara vermenizi rica ediyoruz. Sonrasında da tüm gün süren 15-16 saatlik açlığın üzerine de gerekli olan protein ihtiyacını karşılayacağız. Et yemeği olabilir ya da bir sebze yemeği yanına yoğurt tercih edilebilir proteinden zenginleştirilmek amacıyla, bir kuru bakla yemeği olabilir. Sebze yemeği tercih edecekseniz yanına mutlaka yoğurt tüketin” ifadelerini kullandı.

“Haftada 1-2 kereyi geçmemek kaydıyla sütlü tatlı tüketebiliriz”

İftar sonrası hemen tatlı tüketilmemesini, tüketim için en az 1-2 saat beklenilmesi gerektiğini vurgulayan Atabey, “Türk toplumu olarak ağırlamayı ağırlanmayı bol güzel sofraları sevdiğimiz bir dönem. Tabi yasak yok ancak tüketim miktarına dikkat edeceğiz. Haftada 1-2 kereyi geçmemek kaydıyla sütlü tatlı tüketebiliriz. Az şekerli meyve tatlıları, güllaçlar, dondurmalar az şekerli tercih edebiliriz. Ancak hatırlatmak istediğimiz nokta iftardan hemen sonra tatlı tüketimi sağlıklı değil. Tatlı tüketimini mutlaka 1-2 saat sonra yapmalıyız” diye konuştu.

“Yarım saatlik yürüyüşler hazımsızlığın önüne geçecektir”

İftar sonrası yarım saatlik yürüyüşü tavsiye eden Atabey, “İftardan sonra ara öğünde kuruyemiş, kuru meyve, normal meyve tercih edebiliriz. Sonrasında da yarım saatlik yürüyüşler aslında hazımsızlık problemlerimizi, kilo alımlarının önüne geçecektir. İftardan sonra yarım saatlik yürüyüşü mutlaka tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.