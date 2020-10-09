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Uzmanından lazer epilasyonu uyarısı

DİYARBAKIR GÜZELLİK ATÖLYESİ UZMANI UYARDI, ÖNLEMLER ALINARAK LAZER EPİLASYON 4 MEVSİM YAPILABİLİR.

Sağlık 09.10.2020, 10:40
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Uzmanından lazer epilasyonu uyarısı

Diyarbakır Güzellik Atölyesi kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, yüksek derecede yapılan lazer epilasyonun ciltte hasar oluşturduğunu belirterek epilasyonun 4 mevsimde de yapılabileceğini söyledi.

Güzellik uzmanı Özaydın, 4 mevsim lazer epilasyon yapmayarak tatile son bir ay kala yüksek derecede yapılan lazer epilasyonunun ciltte hasar oluşturduğunu kaydetti. Alınan tedbirlerle birlikte 4 mevsim de lazer epilasyonunun yapılabileceğini aktaran Özaydın, bununla birlikte doğru sonuçlar alınabileceğini ifade etti. Doğru uzman, analiz ve cihazın epilasyonda çok önemli olduğunu aktaran Özaydın, danışanların uygulama öncesi araştırma yapmaları gerektiğini vurguladı. Özaydın, "Lazer epilasyon yılın 4 mevsimi kadın ve erkek tarafından tercih edilebilen ve uygulanabilen bir sistemdir. Yazın yapılmaz kışın yapılır düşüncesi bize şöyle sıkıntılar çıkartabiliyor. Tatile gideceksiniz bir ayınız var, bir ay içerisinde gidip güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırmak istediğinizi söylüyorsunuz, hemen size işlem yapılıyor yüksek derecelerde çalışılıyor, tatilde deniz güneş derken yanıyorsunuz ciltte ileri derecede yanık vakaları oluşturuyor. Lazer epilasyon tek seansta sonuç alabileceğiniz bir tedavi protokolü değildir. Lazer epilasyon öncelikle kimlere yapılır kimlere yapılmaz, nerede yaptırılmalı hangi cihazlar kullanılmalı ve uzmanımızdan neler beklemeliyiz gibi bunları çok iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. Lazer epilasyonda şöyle bir problemimiz var, danışanlarımızdan duyduğumuz şikayetler yanık vakalarıdır. Yazın tabi ki yapılabilir, tatilden geldiyseniz, teninizde güneş ve bronzluk var ise lazer epilasyon yapamazsınız. 2 gün sonra tatile çıkacaksanız yine yapamazsınız. Yaz aylarında kendinizi sıcaktan ve güneşten korumak gerekiyor, kış aylarında ise klima soba veya çok sıcak duş almamanız lazım her iki mevsimde de riskler var. Lazer epilasyon, epilepsi hastaları, kalp pili bulunan, şeker ve ileri derecede yanık vakalarına lazer epilasyon yapılamaz. Bunun yanında bronz tene lazer epilasyon yapılamaz. Doğru uzman, analiz ve cihaz olduğunda sizi 6 seansta doğruya götürürken, yanlış uzman, cihaz ile olmayan yerlerde kıl kökleri tetiklenerek kötü bir sonuç ile ortada kalırsınız" dedi.

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