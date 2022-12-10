Uzmanından kritik uyarı: Önlem alınmazsa 2050 yılında 10 milyona ulaşabilir

Kış aylarında olabilecek viral enfeksiyonlarda bilinçsiz antibiyotik kullanımının uygun olmadığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Bekçibaşı, “Hastalığın erken döneminde evde bol sıvı alımıyla birlikte istirahat öneriyoruz” dedi.

Uzmanlar, uygunsuz antibiyotik kullanımının ülkemizde ve dünyada arttığına işaret ediyor. Bu durumun sağlımızı ve geleceğimizi tehdit edebileceğine dikkat çeken Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Bekçibaşı, hekim ve eczacı kontrolünde olmayan, bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında önemli uyarıda bulundu.

Akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgi veren Bekçibaşı, “Akılcı ilaç kullanımının tanımında hastaların bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun doz şeklinde hastaların kullanmasıdır. Ülkemizde ve dünyada uygunsuz ilaç kullanımı ciddi oranda artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre hastaların yarısı ilaçları uygun olmayan şekilde kullanmakta. Ülkemizde de aynı şekilde uygunsuz ilaç kullanımı yüzde 50’nin üzerinde seyretmektedir. Dönem itibariyle kış döneminde olduğumuz için özellikle ağrı kesiciler, antibiyotikler ve soğuk algınlığı ilaçları en sık kullanılan uygunsuz ilaçlardır. Antibiyotikler, ülkemizde en önemli ayağı oluşturmaktadır” dedi.

“Antibiyotikler ciddi yan etkilere yol açabiliyor”

Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının yanlış olduğunu ifade eden Bekçibaşı, “Bildiğimiz gibi antibiyotik ilaçlar sadece bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının yanlış olduğu konusunda eğitimlerimiz devam etmekte. Ama halkımızı bu konuda mutlaka bilinçlendirmeliyiz. Bildiğimiz gibi şuan toplumda en sık görülen ateşli hastalıklar, grip ve nezle gibi viral hastalıklardır. Bunların etkenleri virüs olduğu için antibiyotik kullanımının hastaya bir faydası olmadığı gibi, antibiyotiklerin ciddi bir yan etkilere yol açabileceği gösterilmiş” ifadelerinde bulundu.

Verilere göre dünya genelinde her yıl 700 bin kişinin uygunsuz ilaç kullanımından hayatını kaybettiğine dikkat çeken, Bekçibaşı, önlem alınmadığı takdirde bu sayının 2050 yılında 10 milyona ulaşabileceğinin altını çizdi.

“Uygunsuz antibiyotik kullanımı sadece hastalara yan etki olarak dönmemektedir. Aynı zamanda tedavi maliyetleri de ülke ekonomilerine de kayba neden olmaktadır” ifadelerine yer veren Bekçibaşı, “Bu konuda halkımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Hastane ayağında hekimler, eczane ayağında ise eczacılara danışılmadan bu tarz ilaçlar kullanılmamalıdır” dedi.

Son olarak gribin etkeninin influenza, nezlenin ise rinovirüs olduğunu belirten Bekçibaşı, viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımını önermediklerini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bildiğimiz gibi dönem itibariyle en sık gördüğümüz enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlardır. Bunlar da grip ve nezledir. Gribin etkeni influenza, nezlenin etkeni ise rinovirüs dediğimiz viral hastalıklardır. Viral hastalıklarda antibiyotik kullanımını önermiyoruz. Erken dönemde evde bol sıvı alımıyla birlikte istirahat öneriyoruz. Hastalarımızın eğer 3-4 gün içerisinde şikayetleri geçmezse aile hekimi ve ilgili uzmana başvurmaları, doğru antibiyotik akılcı ilaç kullanımı için en uygun yaklaşım olacaktır.”