Uzmanından, konjenital hipotiroid hakkında uyarı

Medıcana Internatıonal Ankara Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, konjenital hipotiroid hakkında, “Bu hastalığın önemi, toplumda sık rastlanması ve önlenebilir zeka geriliğinin en sık görülen nedeni olmasıdır” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Boyraz, konjenital yani doğumsal hipotiroidi, tiroid hormonunun yetersiz ya da hiç salgılamaması halinde ortaya çıkan somatik ve psikomotor gelişimde gerilikle sonuçlanan bir hormonal bozukluk olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Boyraz, “Bu hastalığın önemi, toplumda sık rastlanması ve önlenebilir zeka geriliğinin en sık görülen nedeni olmasıdır” ifadelerinde bulundu. Tiroid hormonu, beyin gelişimi ve fonksiyonu için oldukça önemli bir hormon olup sinir hücrelerinin oluşumu ve sinirlerde iletim gibi önemli fonksiyonları olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Boyraz, Konjenital Hipotiroidinin prevalansının yani görülme sıklığının 1/3000 -1/4000 arasında olduğunu hatta ülkemizde yapılan bir çalışmada bu oranın 1/2736 olarak bulunduğunu söyledi.

Bu hastalığın en önemli sebebinin iyot eksikliği olduğu görülmektedir

Prof. Dr. Mehmet Boyraz, genel olarak bakıldığında bu hastalığın en önemli sebebinin iyot eksikliği olduğunu vurguladı. Boyraz, özellikle sularında iyot düzeyi düşük olan yörelerde bu hastalığın görülmesinin çok daha sık olduğunu, yeterli iyot replasmanı ile bu durumun düzeltilebileceğini ifade etti. Boyraz, iyot eksikliği olmayan bölgelerde ise bu hastalığın en önemli nedenleri arasında tiroid bezinin doğumsal olarak olmaması veya bezin olması gereken yerde olmamasının nedenleri arasında sayıldığının altını çizdi. Prof. Dr. Mehmet Boyraz, ayrıca tiroid bezi içindeki hormonal oluşum düzeyindeki bozukluklar da konjenital hipotiroidinin sebebi olduğuna dikkat çekti.

Yenidoğanda hipotiroidin düşünülmesi gereken durumlar

Prof. Dr. Mehmet Boyraz, bu konu ile ilgili olarak, “Doğum ağırlığı 4000gr’ın üstünde ise, gebelik süresi 42 haftadan fazla sürmüş ise, zamanında doğan bir bebekte akciğer sorunu çıkmışsa, vücut ısısının düşük olması, geniş ön ve arka bıngıldak, büyük dil-beslenme güçlüğü, kabızlık, uzamış sarılık, göbek fıtığı, büyük tiroid bezi gibi bulguları örnek verdi. Boyraz, bu belirtilerin ilk aylarda gözlenemediğinin de altını çizdi. Çocuk büyüdükçe bulguların belirgin hale geldiğinin o zaman da çok geç kalındığını söyledi. Dolayısıyla özellikle yenidoğan döneminde uzamış sarılığı olanlar ile kabızlık şikâyeti çekenler hipotiroid açısından hemen incelenmelidir” dedi.

Hipotiroidin tedavisi

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, hipotiroidin tedavisi ile ilgili, son yıllarda ülkemizde hipotiroidi tarama programı başlatılmış olup artık şikayeti olsun olmasın her yenidoğan bebekten topuk kanı alınmakta olduğunu ve gerekirse hemen tedavi başlatıldığını söyledi. Boyraz, tedavi ile hormon düzeyleri düzeltilerek çocukların zeka geriliğine maruz kalmaları önlenebilmekte olduğunu belirtti. Tabi ki özellikle ülkemiz için en önemli sorun suların iyotlanması ve normal iyot düzeylerinde olmasının sağlanması gerektiğini belirten Boyraz, böylelikle konjenital hipotiroidinin en önemli sebeplerinden olan iyot eksikliği söz konusu olmayacak ve bu hastalığın görülme sıklığının çok azalacağı söyleyerek sözlerini noktaladı.