Uzmanından ’Klimalara yılda en az bir kez bakım yaptırın’ uyarısı

DİYARBAKIR (İHA) – Klima bakım sorumluları, sıcak havalarda vatandaşların vazgeçilmezleri arasında bulunan klimaların yılda en az bir kere bakımlarının yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Klimaların hayat konforumuzu artırdığını ancak gerekli periyodik bakım ve özel temizlikleri yapılmadığı takdirde sağlığımızı tehdit eder duruma geldiğini belirten klima bakım ustası ve teknik servis Mehmet Ayçiçek, klimada bulunan bakterilerin çok tehlikeli olduğunu, güvenli ve sağlıklı bir klima kullanımının tek yolunun yılda bir kez temizlenmesi olduğunu söyledi. Ayçiçek, sağlıklı klima kullanımında bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Sağlığınız için yılda en az bir kere klima bakımı yapılmalı”

Klima bakımlarının teknik servis olarak nasıl yaptıklarına ilişkin bilgiler veren Ayçiçek, “Klimalı muhafaza ederek dikkatli bir şekilde açıyoruz. Bakteri öldüren ilaçları klimaya sıktıktan sonra o bakterilerin gittiğine emin olduğumuz suyla temizleyerek müşterilerin kullanımına sunuyoruz. Tabi klima bakımı çok önemlidir. Klima evin içerisindeki kirli havayı çekerek temiz hava verdiği için klima bakımına önem verilmesi gerekmektedir. Sağlık açısından ve temiz hava solunması için mutlaka yılda bir kez klima bakımı yapılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.