Uzmanından kemik erimesine karşı ’günde yarım saat yürüyüş’ önerisi

Osteoporozu önlemenin mümkün olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, “Osteoporoz önlemenin en önemli yolları D vitamini kullanmak, güneşlenmek ve kemiği güçlendirici egzersizleri uygulamaktan geçer. Yarım saatlik tempolu yürüyüşler şiddetle tavsiye edilir” dedi.

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun kemik mineralizasyonundaki azalma ve kalsiyum azalmasına bağlı kemik kırılganlığındaki artış ile karakterize bir hastalık olduğunu vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, Dünya Osteoporoz Günü nedeniyle uyarılarda bulundu.

Her üç kadından birinde kemik erimesi görülüyor

Kemik erimesinin çoğunlukla kadınlar olmak üzere erkeklerde de görülebileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Berber, Türkiye Osteoporoz Derneği verilerine göre 50 yaşın üzerinde her 3 kadından 1’inde (meme kanserinden fazla) ve 50 yaş üzerindeki 5 erkekten 1’inde (prostat kanserinden fazla) osteoporoz görüldüğünü söyledi. Osteoporozun her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde 1,5 milyon kırığa neden olduğunun bildirildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Berber, “Osteoporozun bilinen en önemli komplikasyonu; kırıktır. Kalça gibi büyük eklem kırığı ve mikrofraktürlere bağlı da sırt omuz omurga bel ağrıları oluşabilir” diye konuştu.

Risk grubundakiler dikkat etmeli

Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, risk altında olanlarını açıkladı. Dr. Berber, “Kemik mineral yoğunluğunda erime değerleri saptananlar, ailede anne baba da osteoporoz öyküsü olanlar, erken menopoz, cerrahi menopoz, hormon bozukluğu olan kadınlar ve erkekler, kortizonlu ilaç kullananlar risk altındadır” şeklinde konuştu.

Yarım saatlik tempolu yürüyüşler önemli

Bazı tedbirlerle kemik erimesinin önlenebileceğini söyleyen Dr. Berber, "Osteoporoz önlemenin en önemli yolları D vitamini kullanmak, güneşlenmek ve kemiği güçlendirici egzersizleri uygulamaktan geçer. Yarım saatlik tempolu yürüyüşler şiddetle tavsiye edilir. Hastanın durumuna göre erimenin seviyesine, osteoporotik kırık olup olmamasına göre çeşitli ilaç tedavileri öneriyoruz. Biliyoruz ki, bir hastada osteoporotik kırık hikayesi varsa gelecek dönemi içinde basit bir travma ile yeni kırık oluşturma riski çok yüksektir. Bu nedenle hastanın tedavisi, kırıkların önlenmesindeki ana amaçları oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.