Uzmanından kalıcı dudak renklendirme önerisi

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı dudak renklendirme yöntemi ile zamanla soluklanmış, simetrisi bozulmuş, incelmiş dudakların biraz daha dolgun ve canlı gösterildiğini söyledi.

Dalmış Beauty yöneticisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı dudak renklendirme işlemi ile ilgili bilgi verdi. İşlemle dudaklara dolgun ve canlı bir görüntü kazandırılabileceğini aktaran Dalmış, herhangi bir cerrahi müdahale olmadan uygulamanın gerçekleştirildiğini vurguladı. Dalmış, "Bu işlem artık günümüzde özellikle ünlüler arasında oldukça popüler olmaya başlamıştır. Eğer dudaklarınızın rengi cilt renginize yakınsa veya zamanla solmuş veya incelmişse kalıcı dudak renklendirmesi yaptırmanız sizin için harika olacaktır. Aynı zamanda dudak simetrisi bozulan ve sık sık rujunu tazeleyen kişilerin de bu işlemi yaptırması çok doğru bir tercih olacaktır. Kalıcı makyaj uzmanı tarafından doğal dudak renginize yakın olan renkler seçilir. Aralarından sizin seçtiğiniz bir rengi uygular. Dilerseniz yüzünüze çok yakıştığını düşündüğünüz bir rujun rengini belirterek, yine uzmanla beraber seçim yapabilirsiniz. İşlemi yaparken özel kalıcı makyaj iğneleri kullanılır. İşlem öncesi anestezik kremler kullanıldığı için iğnelerin vereceği acı yok denecek kadar aza indirilir. Kalıcı dudak renklendirme işi yaklaşık 1 buçuk saat sürüp, ortalama 1-2 yıl arasında da kalıcılığını korumaktadır’’ dedi.