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Uzmanından güçlü bağışıklık için fındık önerisi!
Koronavirüs salgını ile birlikte bağışıklık sisteminin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu dönemde bağışıklık güçlendirici besinler oldukça yoğun şekilde tüketilmeye başlandı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, "Her gün 30 gram fındık tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilir, kalp krizi riskinizi azaltabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu. İşte bağışıklık da güçlendiren fındığın faydaları...
Sağlık 03.09.2020, 11:45
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Sağlıklı beslenmenin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Bu sıralarda herkesin önem verdiği konular arasında ilk sıralarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek geliyor. Birçok kişi 'bağışıklık sistemimi nasıl güçlendirebilirim, hasta olmamak için neler tüketmeliyim, sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyım' sorularına yanıt arıyor.
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