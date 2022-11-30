Uzmanından enfeksiyon açıklaması: “Hasta sayısında ciddi bir artış oldu”

Havaların soğumasıyla üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşanırken İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Nagehan Didem Sarı, “Yaklaşık 2 yıldır çok izole yaşamlar sürüyorduk, bağışıklık sistemimiz eski o güzel günleri unuttu. Enfeksiyonlar üst üstte bindiği için süper enfeksiyon demeye başladık. Hem enfeksiyon hastalıkları polikliniği hem acil servisimize başvuran hasta sayısında ciddi bir artış oldu. Toplu yerlere girerken, otobüse, metrobüse binerken muhakkak maske takmamız lazım. Hiçbir ilaç ya da gıda takviyesi bağışıklığı güçlendirecek kadar birebir değil” dedi.

Covid-19 ile mücadelede vaka sayıları düşüşteyken son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğu ifade ediliyor. Öksürük, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlerle çok sayıda vatandaş hastanelerin poliklinik ve acil servislerine başvururken uzmanlar grip (influenza) başta olmak üzere RSV, Covid-19, metapnömovirüs ile rinovirüslerin benzer şikayetlere neden olduğunu belirtiyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Nagehan Didem Sarı da vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dr. Sarı, kalabalık alanlarda maske ve mesafeden vazgeçilmemesi gerektiğine dikkat çekerken, enfeksiyonların üst üste geldiği bir sürecin yaşandığını anlattı.

“Semptomlar çok uzun süre devam ediyor”

Solunum yolu enfeksiyonlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Nagehan Didem Sarı, “Normal şartlarda beklediğimiz bir şey, kış mevsimi geldi. Kapalı alanlarda yoğunluk arttı. Yaklaşık 2 yıldır çok izole yaşamlar sürüyorduk, buna bağlı olarak da bağışıklık sistemimiz eski o güzel günleri unuttu. Normalde bağışıklık sistemi mikroplara karşı ufak dozlarla karşılaştıkça 1-2 günlük hafif şikayetlerle atlatırken bu 2 yıldır karşılaşma oranımız düşük olduğu için daha eskilere dönmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla hastaların semptomları şu anda daha uzun sürüyor. Klinik ağır seyretmiyor ama sürekli tekrarlayan öksürük, halsizlik bir hoşnutsuzluk hali zaman zaman ateş, kırıklık devam ediyor. Hatta üst üstte bindiği için bu enfeksiyonlar süper enfeksiyon demeye başladık. Normalde influenza, grip başlayıp 3-5 günde geçerken şimdi onun üstüne başka bir virüs daha biniyor ve bu semptomlar çok uzun süre devam ediyor. Hatta bir eve girdiği zaman sıra sıra herkesi geziyor. Normal şartlarda influenza dediğimiz şeyin peşine daha ağır bir enfeksiyon beklemezken şu anda influenzanın peşine RSV, nörovirüs, metapnömovirüs peş peşe, eskiden bu kadar yorucu ağır geçirmezken üst üste devam ediyor” diye konuştu.

“Poliklinik ve acile başvuran hasta sayısında ciddi bir artış oldu”

Covid-19 salgına ilişkin konuşan ve havaların soğumasıyla enfeksiyon şikayetiyle yapılan başvuruların arttığını anlatan Dr. Nagihan Didem Sarı, “Şu anda varyantlar takip ediliyor, tüm dünyada varyantlar takip ediliyor. Yakın dönemde Covid nedeniyle yatış oranımız ciddi şekilde azaldı. Covid’e bağlı ölümlerimiz azaldı çünkü ciddi bir aşılama oranını yakaladık ama maalesef maske ve mesafeyi unuttuk. Şu anki süper enfeksiyon dalgasının yayılmasının sebebi; 2 yıldır maskeyle yatıp kalkerken şu anda en azından kalabalık ortamlara girerken maskemizi unutmadan yanımızda taşımamız lazım. Hem enfeksiyon hastalıkları polikliniği hem acil servisimize başvuran hasta sayısında ciddi bir artış oldu. Hem çocuk hastalıkları hem yetişkin acilimizde kişiler Covid’den çok korktukları için özellikle Covid polikliniğine başvuruyor. Biz hala pandemi polikliniğimizi ayrı çalıştırmaya devam ediyoruz. Ama aldığımız PCR’ların yüzde 80’i hatta 90’ı negatif çıkıyor. Kişiler Covid’den tedirgin oldukları için her türlü semptomu şu anda Covid’e bağlıyorlar. 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşılarını muhakkak yaptırmaları lazım” dedi.

“Hiçbir ilaç ya da gıda takviyesi bağışıklığı güçlendirecek kadar birebir değil”

Öğrencilerin eğitim hayatlarının sağlıkla ilerleyebilmesi için okullarda hijyen ve havalandırma çalışmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Sarı, “Yapabileceğimiz şey; sık sık sınıflarımızı havalandırmak, çocuklarımız eğer hastaysa üst solunum yolu bulguları, öksürük, hapşırık, ateşleri varsa 1-2 gün okula göndermemek, bol bol istirahat etmelerini sağlamak, sıvı tüketimini arttırmak gerek. Covid’in başında da bolca C ve D vitamini kullanmak gibi şeyler yaptık ama bunların hiçbiri anlık olarak bağışıklık sistemini aktive etmiyor. Toplu yerlere girerken, hastaneye, acil servise giderken ya da otobüse, metrobüse binerken muhakkak maske takmamız lazım. Maske ve mesafe hala önemli, solunum yoluyla bulaşan tüm virüsler için geçerli. Hiçbir ilaç ya da gıda takviyesi bağışıklığı güçlendirecek kadar birebir değil” ifadelerini kullandı.