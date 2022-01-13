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Uzmanından ebeveynlere uyarı: “Çocuklarınızı gripten koruyun”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Soydan, çocukların vücut direncini arttırmak için mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketmesi gerektiğini belirtti. Soydan, “Mandalina, limon, kivi, brokoli, ıspanak ve karnabahar gibi besinler C vitamini açısından oldukça zenginler. Bunun yanı sıra D vitamini ile mineraller de bağışıklık sistemini güçlendirdikleri için kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için önemli bir yer tutar” dedi.

Sağlık 13.01.2022, 14:41
Uzmanından ebeveynlere uyarı: “Çocuklarınızı gripten koruyun”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Soydan, çocukların vücut direncini arttırmak için mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketmesi gerektiğini belirtti. Soydan, “Mandalina, limon, kivi, brokoli, ıspanak ve karnabahar gibi besinler C vitamini açısından oldukça zenginler. Bunun yanı sıra D vitamini ile mineraller de bağışıklık sistemini güçlendirdikleri için kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için önemli bir yer tutar” dedi.

Deneyimli ve uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam eden Medical Park Ordu Hastanesi’nde göreve başlayan Uzm. Dr. Mehmet Soydan, kış aylarında çocukları grip ve soğuk algınlığına karşı koruyacak tedbirler hakkında ebeveynlere uyarılarda bulundu.

"Ebeveynler ve çocuklar ellerini sık sık yıkamalı"

Ailelerin çocuklarını gripten korumak için özellikle kış aylarında kendilerinin ve çocuklarının kişisel temizliğine çok dikkat etmesi gerektiğini, bunu yaparken ellerin sık sık yıkanmasının çocuk sağlığı açısından çok yararlı olduğunu belirten Soydan, şu bilgileri paylaştı:

“Çocuklar özellikle grip mevsiminde kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulmalı ve grip olan hasta kişilere yaklaştırılmamalıdır. Yeterli miktarda su tüketmeleri sağlanmalıdır. Beslenmesine de dikkat edilmeli, bol sıvı ve besin değeri yüksek gıdalar verilmelidir. Vücut direncini arttırmak için mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketmesi sağlanmalıdır. Mandalina, limon, kivi, brokoli, ıspanak ve karnabahar gibi besinler C vitamininden oldukça zenginler. Bunun yanı sıra D vitamini ile mineraller de bağışıklık sistemini güçlendirdikleri için kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için önemli bir yer tutuyor. Et, sebze ve bakliyat gibi demir ile mineralden zengin besinleri mutlaka tüketmeye özen gösterin.”

“Gripli çocuğun yanında kesinlikle sigara içilmemelidir”

Uzm. Dr. Mehmet Soydan, hastalığa yakalanma durumunda bulaşıcılığı önlemek amacıyla dikkat edilmesi gereken tedbirler hakkında şu bilgileri verdi:

“Çocuklarda hapşırma, öksürme durumunda ağız ve burun kapatılmalı, tek kullanımlık peçeteler kullanılmalı ve eller sık sık yıkanmalıdır. Çocuğun bol bol sıvı tüketmesi sağlanmalıdır. Ateşi yüksek ise ateş düşürücüler ile düşürülmeye çalışılmalıdır. Vitamin ve mineral yönünden zengin sebze ve meyve verilmesi çocuğun iyileşmesine oldukça katkı yapacaktır. Hasta çocuğun iyice dinlenmesi sağlanmalı ve yorucu aktivitelerden uzak tutulmalıdır.”

“Doktora başvurmak için geç kalmayın”

Alınan tüm önlemlere, evde uygulanan tedavilere rağmen 3 ile 6 gün arasında belirtiler düzelmeye başlamazsa ailenin doktora başvurmasının daha iyi olacağının altını çizen Uzm. Dr. Mehmet Soydan, “3 günden fazla yüksek ateş devam ediyorsa, solunum sıkıntısı başlamışsa, burun akıntısı 10 günden uzun sürdüyse ve çocuğun bilinç durumunda değişiklikler görülüyorsa aile vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.” İfadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Soydan kimdir?

Hekimlik kariyeri boyunca birçok kamu hastanesinde görev alan, Ordu’da 25 yıl boyunca görev yaparak binlerce bebek ve çocuk hastanın şifasına vesile olan Uzm. Dr. Mehmet Soydan, görevini Medical Park Ordu Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak sürdürüyor.

Uzm. Dr. Mehmet Soydan’ın uzmanlık alanları arasında; çocuklarda besin alerjisi, alerjik rinit, idrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda obezite, büyüme gelişme geriliği, sağlam çocuk takibi, astım, bronşit, zatürre gibi birçok hastalığın takip ve tedavisi bulunuyor.

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