Uzmanından cilt tipine göre maske önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kişilerin cilt yapılarının farklı olduğunu ve her birine özel maske ve metotların kullanılması gerektiğini söyledi.

Güzellik uzmanı estetisyen Dalmış, cildin nefes alan, yaşayan bir deri olduğunu söyledi. Cilde ne kadar iyi bakılırsa bugün ve gelecekte bunun sonucunu en iyi şekilde alabileceklerini kaydeden Dalmış, “Her cilt tipinin kendine has bakımı mevcuttur. Ciltler yağlı, kuru ve karma olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. Eğer kuru bir cilde uygulanması gereken bir maske, yağlı bir cilde uygulanırsa sonuç hiç beklenildiği gibi olmayacaktır. Cilt daha da yağlanacak ve akne oluşumunu arttıracaktır. Bu noktada yağlı ciltler için parlamayı ve akne oluşumunu engellemek için elma sirkesi ve maden suyunun karışımıyla elde eden toniği, cildinize sabah akşam bir pamuk ile sürdükten yarım sonra ılık su ile temizlenmelidir. Böylelikle cilt fazla yağından arınmış olacaktır. Kuru cilt sahipleri ise cildinin kuruluğunu nemli hale getirmek için bir maske tercih etmelidir. Bu noktada yağlı ürünler maske kullanımı için ideal bir seçim olacaktır. Yağlı besinlerin başında avokado gelmektedir. Avokado, bir yumurta beyazı ve bir yemek kaşığı limonu karıştırarak kıvamlı bir püre elde edilir. Yüzünüze incecik sürüp yarım saat bekledikten sonra soğuk su ile temizlemelisiniz. Karma ciltler ise cildin nem dengesini korumaya yönelik maskeler tercih etmelidir. Yarın muzu, iki yemek kaşığı bal ve yarım yemek kaşığı zencefil ile karıştırdıktan sonra cilde uygulayın. Yarım saat sonra soğuk su ile yıkanır. Bu maskeyi haftada iki kere düzenli uygulandığı takdirde olumlu sonuçlar verecektir. Yine ayni şekilde karma ciltler için limondan faydalanmak gerekir. Biraz zeytinyağı veya badem yağına limon eklenir. Bu karışım cildinize 10 dakika uygulandıktan sonra yıkanmalıdır. Düzenli kullanımdan sonra cildinizin parladığını fark edeceksiniz. Çok yoğun yağlı ve akne sahibi ciltlerin mutlaka uzman kontrolünde maske kullanmasını öneririm. Herhangi bir yanlış öğe cildinizde ters etki edebilir” dedi.