Uzmanı uyardı: Yazın cilt yorgunluğunu geçirirken merdiven altı işletmelere dikkat

Kış ayları yaşanırken vatandaşlar, yaz tatilinde güneşten etkilenen ciltlerinin bakımı için güzellik merkezlerini tercih ediyor. Güzellik uzmanı, elastin collagen ve nem seviyesini zirvede tutmanın faydalarını sıraladı.

Yaz tatilinde hava değişimi, güneş, kum, beslenme düzensizliğinde etkilenen ciltler için vatandaşlar güzellik merkezlerine gitmeye başladı. Güzellik Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, cildin temeli olan elastin collagen ve nem seviyesini zirvede tutarak cildin yaşlanmasını geciktirilmesini, vitamin ihtiyaçları giderilerek cildin temiz kalmasını sağladıklarını kaydetti. Özaydın, “Cildimize hak ettiği 4 mevsim özeni göstermek gerekiyor. Biz, güzellik uzmanları bakımlarını yaparken cildin ihtiyacına, mevsimsel geçişlere, uyku düzenine ve beslenmeye göre bakımlar yapıyoruz. Cildi derinlemesine temizler, ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, animo asit ve enzimleri çalıştırır. Yaz-kış olarak ayrım yapmıyoruz ama kışın cilde gönderilmesi gereken farklı protokoller var" dedi.

"Maske, serum seçimlerinin daha farklı olması lazım" diyen Özaydın, "Bütün uyguların temel amacı vardır, elastin collagen ve nem seviyesini zirvede tutmak. Yaş ilerledikçe cildin elastin collageni azalıyor cildin temeli buradan gelir. Bizlerde hayat şartları, aktiviteler, beslenme düzensizliği güneş, mevsimsel geçişler bunlardaki azalmaya sebep oluyor. Bizlerde bakımlarımızı yaparken sürekli cilde bunları göndererek bağdokumuz olan temelimizi sağlam tutmaya çalışıyoruz. PRP, dermapen uygulamaları, yosun peeling, C vitamini uygulamaları ile günlük hayatımızı etkilemeden yazdan kalma hava kirliliği, güneş, deniz, kum gibi tatildeki iklim değişikliğinde etkilenen cildi 10 gün alışma sürecinden sonra aylık periyot bakımlarda neler eksikse sürekli bu vitaminleri göndermeye çalışıyoruz. Merdiven altı işletmeleri kesinlikle tasvip etmiyoruz, büyük hatalar her şeyde doğuruyor” ifadelerinde bulundu.