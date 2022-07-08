Uzmanı uyardı: “Yaralara tütün, şeker ve kül basmayın”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Turan Taş, Kurban Bayramı’nda yaşanabilecek kesici ve delici alet yaralanmalarında yaraya geleneksel yöntemlerle müdahalenin farklı problemlere neden olabileceğini söyledi.

Kurban Bayram’ında hastanelerin acil servisleri kendilerini yaralayan acemi kasaplarla dolup taşıyor. Acemi kasapların bir bölümü ise sağlık kuruluşlarından yardım almayarak yaralarını geleneksel yöntemlerle tedavi etme yolunu tercih ediyor. Medicana Sivas Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Turan Taş, Kurban Bayramı’nda sıkça karşılaşılan yaralanmalar ve müdahale yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Turan Taş, yaraya yapılan yanlış uygulamaların vücutta enfeksiyonlara neden olabileceğini belirti.

“Yaraya kirli elle dokunmayın”

Opr. Dr. Turan Taş, kirli yaranın sabunlu suyla temizlenmesini gerektiğini söyleyerek, “Kurban Bayramı’nda acil servislerde en sık karşılaştığımız kesici ve delici alet yaralanmaları tendon, sinir ve kas kesiklerine neden olabilir. Bunun yanında hayvan kazaları, düşmeler ve vücutta bazı kırıklar oluşabiliyor. Kesici alet müdahalelerinde ilk kural önce zarar vermemektir. Yaraya kirli elle dokunulmamalıdır, mümkünse ılık suyla yıkanmalıdır. Eğer yara kirliyse sabunlu suyla ve temiz bir bezle yara yıkanmalı, sonrasında steril gazlı bezle sarılmalıdır. Yoksa temiz bir bezle sarılmalı ve kurulanmalıdır. Varsa yaranın içine girilmeden yabancı cisimler temizlenmelidir. Görünmeyen parçalar için yaranın içinde kesinlikle araştırma yapılmamalıdır. Her zaman kesi üzerine temiz bir baskı uygulanması gerekmektedir, ki kanamayı durdurmaya yönelik 10-15 dakika baskı uygulanması gerekmektedir. Eğer yara ekstrem nitelikteyse, el ve kolda ise kalp seviyesinden yüksekte tutmak önemlidir” şeklinde konuştu.

"Yaraya hayvan kanı bulaştırmayın"

Dr. Taş, açık yaralara hayvan kanı ve pisliği bulaştırılmaması gerektiğini ifade ederek, "Kesik bölgeye doğrudan oksijenli su, tentürdiyot ile uygulamalar yapılmamalıdır. Yaraya kül basma, tütün basma veya şeker basma gibi geleneksel uygulamalar yapılmamalıdır. Bu uygulamalarda istenmeyen mikro organizmaların vücuda girişine ve enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Yaralanmalarda kısa sürede doğru müdahale edilmesi tendon ve sinir yaralanmaları tedavisinde en iyi sonuç alınması açısından önemlidir. Bu yüzden ilk müdahaleden sonra vakit kaybetmeden en yakın ve doğru sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir. Özellikle açık yaralarda hayvan pisliği ve hayvan kanının bulaşmamasına özen göstermek gerekmektedir. Çünkü ekstra hastalıkların ortaya çıkmaması için özellikle tetanoz, Hepatit B, Hepatit C gibi hastalıkların bulaşmaması için özen gösterilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.