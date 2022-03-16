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Uzmanı uyardı: “Ölümler artıyor, ciddi önlemler alınmalı”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, 10-15 yaşlarında sigaraya başlayan kadınların kalp krizi riskinin arttığını söyledi.

Sağlık 16.03.2022, 11:14
Uzmanı uyardı: “Ölümler artıyor, ciddi önlemler alınmalı”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, 10-15 yaşlarında sigaraya başlayan kadınların kalp krizi riskinin arttığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, artan kalp krizi vakaları nedenlerine dair açıklamalarda bulundu. Uzman Dr. Erdoğu, toplum olarak sigara içiciliğinin çok küçük yaşlarda yaygınlaştığını belirterek, 10-15 yaşında sigaraya başlamış kadınlarda kalp krizinin riskli hale gelmeye başladığını söyledi.

“İnsanlar hareketsiz yaşıyor”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, pandemi döneminde insanların spor alışkanlıklarını bıraktıklarını belirterek, “Ülkemizde ve toplumumuzda en sık ölüm sebebi kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklardır. Bunun sebebi zannediyorum, insanlar daha hareketsiz yaşıyor. Pandemi döneminde insanlar bir takım spor alışkanlıklarını bıraktılar beslenme tarzımız daha kötüleşti daha fazla evde oturmaya başladık. Bunlarda biraz kalp hastalıklarını arttırdı gibi görünüyor. Toplumda sigara içiciliğimiz çok yaygın ve çok küçük yaşlarda insanlar sigaraya başlıyor. Bizim sigara içmeyen bir toplumumuz vardı özellikle bayanlar içmezlerdi. Belki günümüzde 50-60 yaşında ki bayanlarda bunun sıklığı oldukça az. Ama artık yavaş yavaş 10-15 yaşında sigaraya başlamış bayanlarda artık kalp krizi anlamında riskli hale gelmeye başladı. Bence kadınların toplumda kalp krizine yatkınlığı daha da çok artmaya başladı. Zannediyorum kalp krizi sıklığı kadınlardan kaynaklı olarak artıyor” dedi.

Fazla kilo kalp krizini tetikliyor

Kilonun erken yaşta kalp krizlerinin görülmesine neden olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğu, “Geçmişteki yaşantımızla kıyaslayınca artık yeni jenerasyon, yeni genç insanlar daha kilolu. Sigarayla daha erken yaşta karşılaşıyorlar ve daha hareketsizler. Bundan 30-40 yıl önceki insanlara baktığımız zaman daha hareketliler, kiloları daha az. Çünkü son 20-30 yılda beslenme alışkanlığımız çok fazla değişti. Yani evde yemek yemekten daha çok insanlar aynı Amerika’daki gibi hazır gıdalar tüketmeye başlıyorlar. Daha kalorili gıdalar tüketiyorlar, bunlar da kiloyu arttırdığı için kalp krizlerinde daha erken yaşlarda görülmesine neden oluyor" şeklinde konuştu.

Çok ciddi önlemler alınmalı

Dr. İsmail Erdoğu, ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtip alınması gereken önlemler şu şekilde sıraladı:

“Sigarayla ilgili çok daha ciddi önlemler ve farkındalıkların yaratılması lazım. İnsanların spor yapmaya yönlendirilmesi lazım. Yaşadıkları alanların spor yapmaya uygun hale getirilmesi lazım. Sivas gibi soğuk memleketlerde kapalı spor alanları yapılması lazım. Topluma okuldan başlayarak belirli bir bilinci vermek gerekiyor. İnsanların gıda ve sağlıklı şeylere ulaşmasında daha büyük kolaylıkların sağlanması gerekiyor. Hazır gıdalar normal gıdalardan daha ucuz hale geldiği için normal olarak insanlarda onları tüketmeyi tercih ediyorlar. Yaşam faktörleri değiştirilebilirse risk faktörleri azaltılır diye düşünüyorum.”

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