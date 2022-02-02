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Uzmanı uyardı, kış aylarında yağlanmaya dikkat

Diyetisyen Eda Ünal, insan vücudunun kış mevsiminde yağlanmaya müsait olduğunu, yağlanmanın ise çeşitli rahatsızlıklara neden olacağını belirterek beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık 02.02.2022, 09:46
Uzmanı uyardı, kış aylarında yağlanmaya dikkat

Diyetisyen Eda Ünal, insan vücudunun kış mevsiminde yağlanmaya müsait olduğunu, yağlanmanın ise çeşitli rahatsızlıklara neden olacağını belirterek beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Ülke genelinde etkili olan dondurucu soğuklar vatandaşları bir hayli zorluyor. Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Sivas’ta da vatandaşlar hem sağlıklarını korumak hem de vücutlarını sıcak tutmak için çeşitli besinlere yönleniyorlar. Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, soğuk havalarda hangi gıdaların bağışıklığı güçlendirdiğini ve vücudu sıcak tuttuğunu anlattı. Kış aylarında vücutta oluşan yağlanmaya da dikkat çeken Diyetisyen Ünal, antimikrobiyal etki taşıyan karanfil çayı tarifi verdi.

“Omega 3 içeriği yüksek olan besinleri soframızda bulundurmalıyız’’

Diyetisyen Eda Ünal, Omega 3 içeriği yüksek olan besinlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirterek, “Bu dönemde bağışıklığımızı güçlü tutmamız için mevsim sebze ve meyvelerinden yararlanmalıyız. Özellikle mevsim meyvelerinden portakal, mandalina, greyfurt, nar, kivi gibi C vitamini içeriği yüksek bağışıklığımızı güçlü tutacak meyveleri tüketmeliyiz. Elbette porsiyon kontrolüne dikkat etmemiz önemli. Mevsim sebzelerinden brokoli, karnabahar, lahana gibi lahanagiller ailesinden bulunan içerisinde sülforafan adı verilen antioksidan içeriğe sahip sebzelerden sıklıkla çiğ olarak tüketmeliyiz. Her gün 1 diş sarımsak kesinlikle tüketmemiz lazım ve sofralarımızda soğan, sarımsak turşu, zencefil, zerdeçal muhakkak bulundurmayız. Haftanın iki yâda üç günü omega 3 içeriği yüksek olan yağlı balıklardan somon, sardalya gibi balıkları tercih etmeliyiz. Öte yandan badem, fındık ve zeytinyağı gibi omega3 içeriği yüksek olan besinleri mutlaka soframızda bulundurmalıyız’’ dedi.

“Vücut kış mevsimlerinde yağlanmaya müsait’’

Diyetisyen Ünal, kış mevsiminde vücudun yağlanmaya müsait olduğunu söyleyerek, “Vücudumuz evrimsel olarak kış mevsimlerinde yağlanmaya çok müsait. Vücudumuzu sıcak tutmak için doğası gereği kış mevsimlerinde yağlanıyor. Bunu engellememiz için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca kilo alımı sonrası vücutta artan yağ hücreleri sonrası kanda artış gösteren toksik maddeler enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Bu yüzden yediğimiz yemeklerin porsiyonlarına dikkat etmeliyiz. Rafine şeker içeren, beyaz un içeren yiyeceklerden uzak durmamız lazım. Su tüketimimize çok dikkat etmemiz gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

“Karanfil çayı antimikrobiyal özellik taşıyor’’

Karanfil çayı tarifi veren Diyetisyen Eda Ünal, “Bu soğuk havalarda aslında sıcak içeceklere yöneliyoruz. Bu bazen bir bitki çayı olabilir bazen de çorba olabiliyor. Ben sıklıkla danışanlarıma çorbaların içerisine karabiber, zencefil, zerdeçal gibi baharatları ekletiyorum. Özellikle bitki çaylarından da yeşil çay, ada çayı ve karanfil çayını sıklıkla öneriyorum. Karanfil çayı antimikrobiyal özellik taşıyor. Karanfil çayı 15-20 adet karanfili havanda dövdükten sonra yaklaşık olarak 1 litre sıcak suyu ekleyip 10 dakika bekletiyoruz. Daha sonrasında 3-4 fincan rahatlıkla tüketebilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.

“Sıcak tutan besinlere yönelebiliriz’’

Diyetisyen Ünal, kış aylarında özellikle sıcak tutan besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirterek “ Sivas bu sene Türkiye’nin en soğuk ili oldu. Özellikle sıcak tutan besinlere yönelebiliriz. Bunlar pekmez gibi ve tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatlar olabilir. Bu baharatlar vücut ısısını artıran yani termojenik etki gösteren besinler ve baharatlardır. Bu dönemde baharatlardan sıklıkla yararlanabiliriz. Her şeyde olduğu gibi Porsiyon kontrolüne dikkat etmemiz lazım. Diyabet hastası olan birinin pekmez tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Onun dışında zerdeçal önerdiğimiz bir baharat ama hipertansiyon hastalarının sağlığında sıkıntı yaşatabilecek bir baharat olduğu için bunları tüketmemesi gerekiyor. Porsiyon kontrolü ve hastalıklara göre tüketmemiz çok çok önemli’’ dedi.

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