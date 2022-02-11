Uzmanı uyardı, kar yemek sağlığa zararlı

Diyetisyen Eda Ünal, son zamanlarda yaygınlaşan kar yeme alışkanlığının insan sağlığına zararları olabileceğini söyledi.

Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı ile sosyal medyada yer alan kar paylaşımları içerisinde en çok dikkat çeken ker yeme görüntüleri oldu. Kar yeme paylaşımlarının artması ile neredeyse kar tüketimi popüler hale geldi. Pekmez dökülerek yenilen kar görüntüleri ise kültür olarak algılarda yerini aldı. Artan kar tüketimi üzerine bir açıklama yapan Medicana Sivas Hastanesi diyetisyenlerinden Eda Ünal, kar tüketiminin insan sağlığına zarar verebileceğini belirtti.

“Kar tüketimi doğru değil”

Kar ve gıda ile karıştırılmış kar tüketiminin doğru olmadığını belirten Eda Ünal, “Bu ara sosyal medya da kar tüketimine yönelik videolar paylaşılıyor. Kar gökyüzünden inerken su tanecikleri şeklinde iniyor, aslında temiz ama hava kirliliği ve ağır metallerle birlikte kirlenerek yere iniyor. Bu durumda kirlenmiş karı tüketmememiz gerekiyor” dedi.

Kar helvası tüketimi de doğru değil

Pekmezin çok faydaları olan bir ürün olmasına rağmen karla birlikte tüketimini önermediklerini belirten Ünal, “Sık sık karşılaştığım kar ve pekmezin birleşiminden oluşan bir karlama, halk arasında kar helvası deniyor. Bununla alakalı bir sürü karışımlar görüyorum. Pekmez aslında çok kıymetli bir besin. Özellikle Anadolu’da meyveleri uzun süre saklamak için keşfedilmiş bir besin, insan vücuduna çok da yararı var. Şu an Türkiye’nin hiçbir yerinde kar temiz değil. Kar helvasında genelde ikinci karı kullanıyorlar. Kar her türlü kirli olduğu için bu şekilde tüketilmemesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.